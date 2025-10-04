Importante empresa amenazaría a la NFL para cancelar show de Bad Bunny en Super Bowl LX

California, Estados Unidos.- El empresario James Quincey, que es uno de los directivos de las empresas más importantes que invierten millones como patrocinadores en la NFL, al parecer habría enviado severa amenaza en contra de los directivos de la empresa deportiva antes mencionada, para cancelar el show de Medio Tiempo que dará el próximo 8 de febrero del 2026, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, en el Super Bowl LX.

Sin duda, además de la competencia entre los dos equipos finalistas para ganar el Trofeo Vince Lombardi y un anillo de Super Bowl, uno de los mayores atractivos de este magno evento deportivo, es el show que se realiza en el medio tiempo desde hace más de 50 años, en el que se han visto a grandes artistas, como Madonna. Para el próximo domingo 8 de febrero del 2026, el denominado 'Conejo Malo' será el protagonista.

Las reacciones han estado sumamente divididas, pues mientras que unos celebran y aplauden el logro del cantante, hay quienes no lo ven de buena manera y se han pronunciado en contra. Uno de ellos es Jerry Jones, empresario y dueño de la franquicia de los Dallas Cowboys, quien mediante un comunicado, aseguró que su equipo iba a sabotear los partidos, negándose a jugar si no cancelaban al puertorriqueño. Hasta el momento, la resolución del tema no se ha hecho pública.

I never liked the Dallas cowboys but I will tell you this man here Jerry Jones he is a Patriot. pic.twitter.com/yumBQYtgXk — JOSH DUNLAP (@JDunlap1974) October 2, 2025

Aunque el tema de Jones parecía ser solo un caso aislado que podría ser ignorado, recientemente se ha dicho que el empresario de Coca Cola, James Quincey tomó la misma postura y habría enviado una petición formal a la NFL con la advertencia de retirar sus inversiones si el intérprete de Andrea y Ella Es Callaíta, sí llega a cantar: "Terminaré mi patrocinio del Super Bowl si dejan que Bad Bunny actúe en el medio tiempo".

Ante esto, se ha dicho que la NFL ya dio una contundente respuesta, en la que dejaría en claro que el haber elegido al intérprete de Perro Negro queda sin cambios, pues para ellos la diversidad es algo que siempre ha estado presente en el show de Medio Tiempo y no lo cambiarían: "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl siempre ha reflejado la diversidad y el dinamismo de nuestro público. Este año no es diferente".

