Luto en Televisa: Tras luchar contra el cáncer, confirman la muerte de querido actor de novelas

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo en México de nueva cuenta se encuentran de luto debido a que hace algunas horas se confirmó el fallecimiento de un actor, quien en el año 2021 confirmó que estaba luchando contra un agresivo cáncer. Se trata de Gustavo Cosaín, quien es recordado por haber actuado junto a Victoria Ruffo en el exitoso melodrama Simplemente María.

Fue a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) donde se dio a conocer la lamentable noticia, sin embargo, no se compartieron detalles de cómo ocurrió el deceso de este artista: "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín", escribieron. Además, enviaron un mensaje de aliento para sus seres queridos.

A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", finaliza el comunicado.

De inmediato, la publicación de la ANDI se llenó con decenas de mensajes para despedir al querido histrión, y uno de los primeros actores en reaccionar fue Gerardo Murguía. Cabe resaltar que hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál fue la causa de muerte del famoso, sin embargo, años atrás había confesado a sus fans que estaba luchando contra el cáncer.

A través de publicaciones en sus redes sociales, Gustavo compartió que en junio de 2021 lo diagnosticaron con la grave enfermedad y mostró algunas fotografías del tumor y sus cicatrices, el cual estaba cerca del hombro y se habría extendido hasta la espalda. El actor, que también actuó en las novelas Ni contigo ni sin ti y La Culpa, luchó contra el cáncer y contra una severa crisis económica al mismo tiempo.

En sus últimas publicaciones de Instagram, Cosaín agradeció el apoyo financiero que le brindaron sus fans para poder salir adelante, "Tengo cuatro años sin chambear. Tenía mi lana guardada… pero a mí me tocó cáncer y me tocó coronavirus, pero aquí estamos con problemitas y todo... A quien me pueda echar la mano, se lo voy a agradecer".

Gracias a un mensaje que difundió la Unidad Santa Fe IMSS se pudo conocer que Gustavo murió el pasado 2 de octubre, pero no hay más detalles al respecto: "¡Vuela alto amigo, Gustavo Cosaín! Hoy nuestro amigo y vecino se adelantó. A sus familiares mi más sentido pésame. Gracias Gustavo, por compartir momentos de tu vida con tantos quienes te recordaremos", escribieron.

Fallece el actor Gustavo Cosaín

Fuente: Tribuna del Yaqui