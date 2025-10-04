"Nunca la voy a dejar de amar": Erik Rubín sorprende con cariñosa confesión sobre Andrea Legarreta

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el nombre de Andrea Legarreta y Erik Rubín se volvió a colocar en tendencia en todos los medios de comunicación debido a que el famoso músico hizo una fuerte declaración ante la prensa, luego de casi 3 años de estar separados. Resulta que el cantante y productor declaró que amará toda su vida a la conductora del programa Hoy y se pronunció ante la posibilidad de que alguno de los dos encuentre pareja.

Hace algunas horas, los reporteros captaron al exintegrante de Timbiriche en el Aeropuerto de la CDMX y lo cuestionaron sobre los rumores que apuntaban a que él ya se encontraba en una nueva relación sentimental. Molesto por los cuestionamientos, Erik recalcó que él puede salir con amigas y no necesariamente tener un romance: "“Hay que tener cuidado porque ya lo graban a uno hasta en lo que está diciendo, hay que tener cuidado. Yo afortunadamente no tengo que esconder nada", expresó.

Y debido a que el pasado mes de septiembre salió un paparazzi en el que Rubín aparece paseando con una misteriosa mujer en una plaza comercial, añadió: "“Es algo delicado, no pueden estar grabando así a la gente porque no es legal… He visto que usan los audios para otras cosas. Es un poco incómodo el saber que te andan vigilando y te andan grabando sin tu consentimiento. Es una invasión a la intimidad, literal", declaró.

Erik Rubín y Andrea se separaron luego de 20 años de matrimonio

Posteriormente, salió a relucir el nombre de Andrea Legarreta y el intérprete de Princesa Tibetana no paró de expresar todo su cariño hacia la famosa: "Nosotros tenemos una gran relación, creo que hay un amor ahí que siempre va a estar. Creo que ahorita estamos experimentando una etapa de amistad. Somos socios, lo vamos a seguir siendo y nos llevamos increíble. La amo, es una persona a la que nunca voy a dejar de amar, siempre va a ser mi familia", expresó conmovido.

Sin embargo, el rostro y tono de Rubín cambió cuando los reporteros le mencionaron que Andy se molestó al saber que él ya estaba con alguien más. De forma contundente, el cantante declaró que no ocupa la aprobación de su expareja para reiniciar su vida amorosa: "“No es cómodo que te sigan preguntado de amor de tu expareja. Ya no estamos juntos… Ella y yo ya no somos pareja, ¿qué tiene que opinar de mi vida sentimental? Y más ante las cámaras o los medios. Me lo diría a mí", expuso.

Fuente: Tribuna del Yaqui