Sospechoso del asesinato de Miguel Ángel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar, se pronuncia

Ciudad de México.- El empresario mexicano, Eduardo Ederly, que es uno de los principales sospechosos en el tan sonado asesinato de Miguel Ángel de la Mora, que es principalmente conocido por ser el estilista de Ángela Aguilar, acaba de brindar una entrevista en la que se ha pronunciado a las acusaciones en este caso qje ha acaparado la atención de millones en México y el mundo del espectáculo. Eduardo es sospechoso, pues se dijo que desde hace años se encuentran en una pelea constante.

La noche del pasado lunes 29 de septiembre, el mundo del espectáculo y todo México quedó conmocionado, al confirmarse la noticia de que el hombre conocido como Mike's Hair, desgraciadamente fue asesinado afuera de su salón de belleza, ubicado sobre la avenida Masaryk, en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Miguel es principalmente reconocido por su trabajo al lado de Ángela y Kenia Os.

Hasta el momento, el hombre no ha sido llamado por la autoridad para ser interrogado. Sin embargo, su abogada mencionó que, si bien su cliente tuvo problemas con Miguel Ángel, jamás hubo amenazas de por medio.

Fuente: Tribuna del Yaqui