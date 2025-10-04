Sylvia Pasquel llega a 'La Casa de los Famosos México' y arremete contra Dalílah Polanco

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Sylvia Pasquel, finalmente aceptó ser invitada especial de la post gala de La Casa de los Famosos México, y su participación causó un gran revuelo en redes sociales debido a que no tuvo piedad al arremeter en contra de la famosa actriz y presentadora, Dalílah Polanco, reviviendo muchas de las polémicas más sonadas, declarándose 'Team Noche'.

Como se sabe, en esta tercera emisión del reality show de Televisa, el cuarto favorito fue el de Noche, mientras que el de Día los más odiados, en especial la reconocida comediante y presentadora de Cuéntamelo Ya!, por los comentarios que el público han considerados como violentos y "funables". Pero, lo que más ha generado un hate en su contra, fue el que llegara a la gran final, y que era protegida de producción, al grado de que habría movido todo para la eliminación de Aarón Mercury.

Ahora, en la posta gala de la emisión, la hija mayor de Silvia Pinal, fue una de las invitadas especiales junto al denominado 'El Diablito', y como parte de su participación en el proyecto, la actriz mexicana no se contuvo en ninguna de sus opiniones, demostrando que estaba en contra de que Aarón fuera eliminado en vez de Dalílah o de Shiky, asegurando que su fandom no es muy grande y que el descontento del público decía todo.

Sylvia Pasquel y El Diablito con solo 1 programa dieron más contenido que los panelistas y cuarto día juntos uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23



**Que sean panelistas en la cuarta temporada #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeAaron pic.twitter.com/HT0xvZr9Z4 — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 3, 2025

Al hablar de esto, Pasquel arremetió en contra de la personalidad que mostró la actriz de La Familia P.Luche, debido a que señala que no hubo autenticidad de su parte, sino que estaba midiendo absolutamente todo lo que hacía y decía, destacando que ella solo aguantaba todo por el dinero del premio, pero no cree que gane: "No lo siento real, no veo la verdad por ningún lado. Como que está todo muy fabricado, las palabras exactas... 'palabras al corazón'. No ha estado a gusto, está aguantando por los 4 millones de pesos y porque esto te da fama, popularidad".

Pero eso no fue todo, ya que la actriz de Los Ricos También Lloran, retomó la polémica de la caída y presunta falta lesión de Polanco, señalando que para ella fue falso, que se notaba que se aventó: "¿Pero fue accidente o se aventó? Porque parecía que se había aventado, parecía un clavado". Ante esto, Wendy Guevara y El Borrego Nava respondieron, asegurando que la producción y el equipo médico certificaron que efectivamente se trató de un accidente, sin ninguna intención de la concursante y que sí se lesionó de verdad.

¿Pero fue accidente o se aventó? JAJAJAJAJA TE REZO SYLVIA PASQUEL. uD83DuDE06#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/GjUGjoUS4Z — Soy Marbe (@BellaIndirecta) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui