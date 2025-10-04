Tras cirugía de emergencia, Julio César Chávez sufre dolorosa muerte y llena de luto a fans

Culiacán, Sinaloa.- El famoso boxeador mexicano, Julio César Chávez, se encuentra viviendo una difícil etapa en su vida a nivel personal, pues como se sabe, meses atrás su hijo Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y luego trasladado a México por presuntos nexos con el narco y recientemente el campeón fue sometido a una cirugía de urgencia. Por si esto fuera poco, ahora el oriundo de Ciudad Obregón se enfrenta a un doloroso luto.
Hace algunas horas, a través de sus redes sociales, el exboxeador de 63 años compartió con profundo dolor la noticia de que un integrante de su familia murió, lo cual lo dejaba devastado. Se trata de su perrito Camilo, quien había formado parte del clan Chávez desde hace casi 17 años: "Hoy se me fue mi Camilo, mi amigo más fiel, me acompañó por casi 17 años que tengo limpio de adicciones cuando llegue a casa él estaba ahí y se olvidó de todos los demás", escribió en una primera publicación.
Siempre conmigo, te voy a extrañar, siempre que llegaba de viaje iba a verte y darte tu salchicha, buen viaje amigo", agregó.
En una segunda publicación, Chávez se dejó ver cargando el cuerpo de su mascota en brazos y reiteró lo difícil que le resultaba despedirse de él: "¿A poco no estaba hermoso mi Camilo? Apenas hoy te fuiste y ya te extraño mi amigo fiel, siempre te voy a recordar. Cómo se quieren que bárbaro", añadió el ahora comentarista deportivo radicado en Culiacán.
Julio César Chávez fue sometido a una cirugía urgente
Hace apenas algunos días, Julio César sacó un tremendo susto a sus fans debido a que fue hospitalizado y operado de emergencia. Él mismo confirmó que había sido ingresado a un nosocomio en Culiacán, Sinaloa, tras presentar complicaciones derivadas de una piedra en el uréter izquierdo, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía para atender el malestar. Su hijo, Omar Chávez, compartió un video en redes sociales solicitando apoyo y oraciones por la salud de su padre.
Afortunadamente, Chávez reapareció después y confirmó que el procedimiento había sido todo un éxito, incluso afirmó que el personal de salud que lo atendió lo había salvado: "Estoy aquí con los tres doctores. Gracias a ellos, que son Imán Aguilar, Juan Carlos y Sergio Sandoval, quien fue mi médico toda la vida. Este último fue quien realmente me salvó la vida, porque lo que tenía era un poco peligroso; ya se estaba formando pus", expresó el comentarista de TV Azteca.
Fuente: Tribuna del Yaqui