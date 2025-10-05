Aarón Mercury asegura que recibió amenazas de muerte: ¿Tendrá relación con 'LCDLF México'?

Ciudad de México.- Aaron Mercury, el último eliminado del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, realizó una denuncia pública durante su más reciente transmisión en vivo que dejó consternados a sus seguidores. El creador de contenido reveló que ha recibido fuertes amenazas de muerte, lo que por supuesto provocó la preocupación inmediata de su audiencia.

En esta temporada del programa, los enfrentamientos entre los seguidores han sido constantes en redes sociales. Aunque hace un par de semanas la producción informó que la división de equipos había sido eliminada y que ahora todos los participantes formarían un solo grupo, esta decisión aparentemente no fue bien recibida por los fans, quienes continúan porque unos se identifican como Team Día y los otros Team Noche.

Aaron Mercury, de 24 años de edad, no quiso revelar cuál fandom habría amenazado con ir atacar su casa. Sin embargo, algunos internautas especulan que podrían ser los seguidores de la actriz y comediante Dalilah Polanco, ya que durante la estancia de ambos en el programa surgieron ciertas fricciones, y se decía que la actriz de 53 años sentía un marcado desagrado por él.

Algunos creen que es el fandom de Dalilah Polanco

Amenazas de muerte

"Gente, porque vi que andaba circulando que era del fandom de alguien… o sea, yo no le voy a tirar a esa persona ni nada. Igual y no es de su fandom, pero así decían: 'vamos a ir a atacar la casa', de hecho hoy se supone que me iban a hacer de todo. Pero, gente ridícula, yo ando atento a todo. ¿Por qué no tomar la atención? Pero generalmente son cobardes", contó Mercury a sus miles de seguidores.

Oigan ya vieron que cierto famdom el de Dalila Polanco está mandando mensajes de amenazas de muerte encontra de Aaron mercury eso lo vi que estaba en un live que hizo apenas dice Aaron que iba ir a su casa hacerle daño que ya sabía en donde vivía su dirección y todo — Elia Campos (@elia_campo14502) October 5, 2025

Por el momento, se desconoce quiénes son los responsables. No obstante, no es la primera vez que un exhabitante del show, producido por TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog, denuncia haber sido víctima de comentarios desagradables hacia su persona. Un ejemplo claro es el comediante Facundo, quien aseguró que no la pasó nada bien cuando recién salió, debido a que algunas personas estaban molestas por su supuesto mal desempeño en el programa.

Fuente: Tribuna del Yaqui