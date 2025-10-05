Abelito no gana 'La Casa de los Famosos México' y los MEMES EXPLOTAN el Internet

Ciudad de México.- Abelito fue el tercer finalista de 'La Casa de los Famosos México', por lo que los memes no se hicieron esperar y explotaron el Internet. Los usuarios de las redes sociales expresaron rápidamente su indignación ante la salida del famoso que se robó el corazón de miles.

NO GANÓ ABELITO LA CASA DE LOS FAMOSOS



pic.twitter.com/OVxeYTvdnU — Pasion Celeste (@MakinaAzulMx) October 6, 2025

Los usuarios mostraron su enojo al señalar que Abelito es ganador desde el primer día y diciendo que es el campeón sin corona. Abelito logró el tercer lugar con más de seis millones 247 mil votos de parte del público que semana a semana lo apoyó.

NO TE PASES, CÓMO QUE ABELITO TERCER LUGAR #LCDFLMX3 pic.twitter.com/MvHdbdJ0kx — Abi (@Abi_vco) October 6, 2025

La conductora Galilea Montijo, quien hoy sorprendió a los televidentes con un sensual look, fue la encargada de dar a conocer la noticia que dejó a más de uno sin aliento. Incluso en redes sociales comenzó a circular el # "#AbelitoMereceGanar" acompañado de memes que expresan la molestia de los miles de seguidores de este reality show de Televisa.

Los seguidores de este programa televisivo acusan que Abelito "cargó" con el contenido de toda la temporada, por lo que rápidamente se ganó el cariño del público que se encariñó con él después de 71 días de verlo a diario.

El papá de abelito EMPUTADISIMO por el FRAUDE de su 3er lugar, es obvio, cuando abelido cargo el contenido durante TODA LA TEMPORADA.#LaCasaDeAaron#LaCasaDeLosFamososMx?3#LaCasaDeLosFraudesMx



pic.twitter.com/XQLY2SOQzQ — Rubb (@holrubb) October 6, 2025

"Abelito merece quedarse con las marcas y las campañas; fue el único que desde el inicio dio contenido, entendió que fue a entretener al público y no de vacaciones", opinó el usuario de X, antes Twitter, @NachoConO.

Por su parte, @MrARMCF dijo: "Imagina, su hijo cargó con todo el humor de la casa, luego entra el de visita y deja más contenido que cualquiera de ahí y le dan un tercer lugar, qué fraude".

Yo al ver en tercer lugar a Abelito pic.twitter.com/f3HFGFapnD — ?? (@archivodmare) October 6, 2025

¿Quién es Abelito?

Es un influencer de talla baja originario de Zacatecas que comenzó a cobrar fama en las redes sociales durante la pandemia del Covid-19, ya que inició su carrera en la plataforma de TikTok y, al llegar al reality, se robó el corazón de todos por su carisma y sentido del humor.

Su talla baja no ha sido una limitante, ya que siempre le ha sabido sacar la mejor de las caras y usarla para crear contenido. Antes de ser famoso, estudió la licenciatura de Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los padres de Abelito trabajaban en circos regionales, donde Abelito los acompañaba desde muy joven y fue apodado como 'Frijolito'.

Fuente: Tribuna del Yaqui