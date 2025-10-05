Apodan a Sydney Sweeney 'Ángela Aguilar de Hollywood' por presunto interés en Tom Holland

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una creadora de contenido llamada Leyla Cárdenas (@leylacardenas32) se volvió viral en TikTok después de publicar un video en el que abordó un rumor de hace algunos años que involucraba a dos grandes estrellas de la exitosa serie estadounidense Euphoria (2019). La principal señalada es Sydney Sweeney, actriz que ganó fama en Hollywood por su interpretación de Cassie Howard, mientras que los otros dos involucrados son la adorada pareja conformada por Zendaya y Tom Holland.

Antes que nada, se debe aclarar que los ahora prometidos confirmaron su relación en julio de 2021. En aquel entonces, según la influencer y la versión de los fanáticos, el protagonista de Spider-Man: Homecoming (2017) acudía con frecuencia al set de grabación, incluso durante la filmación de la segunda y tercera temporada. El problema radica en que, supuestamente, Sydney estaba muy interesada en el novio de su compañera.

Los rumores señalan que solía dar "me gusta" a publicaciones en Twitter donde se decía que Tom era guapo. En este punto intervino la influencer, quien comentó que al principio no le pareció relevante, pero ahora considera que estuvo mal y que las "señales" de Sweeney siempre estuvieron presentes. Esto en referencia a que, según especulaciones, la actriz ha salido con hombres comprometidos, como ocurrió con Glen Powell, con quien trabajó en la película Con todos menos contigo (Anyone But You).

Glen aseguró que nunca tuvieron nada

Es importante destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no existe ninguna prueba de que la modelo estadounidense haya realizado las acciones de las que se le acusa. Aunque el rumor de 2023 fue desmentido tanto por Glen Powell como por la actriz —registrada como republicana—, en pleno 2025 volvió a enfrentar algo similar tras ser captada paseando con Orlando Bloom en Venecia.

bye sydney cancelo la boda con su prometido y se separaron y justo sale q acompaño a gleen powell a la boda de su hermana aaa las alegaciones de infedilidad en anyone but you terminaron cobrando vida al final pic.twitter.com/S7ph6r7Atp — santi (@anyaltman) March 31, 2025

Fuertes rumores

"Estaba REZANDO para que esto se volviera viral. Llevo en el fandom de Zendaya desde 2020, y por eso todas las fans de ambos odiaban a Sydney desde hace añoooos, sin mencionar las entrevistas en las que también le tiraba la onda indirectamente", escribió en la plataforma china @zetazetazeta. Sin embargo, una fiel admiradora de la actriz de 28 años respondió: "No hay nada que contar porque es falso. Sydney no le ha tirado la onda a Tom”, afirmó @ykathx.

Fuente: Tribuna del Yaqui