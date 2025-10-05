Bad Bunny da vida a 'Quico' en parodia de 'El Chavo del 8' y genera polémica (VIDEO)

Los Ángeles, Estados Unidos.- Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, últimamente ha dado bastante de qué hablar, aunque ahora no está relacionado con su esperada participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, pues como te hemos informado en TRIBUNA algunas figuras políticas estadounidenses están en contra de que sea el invitado del evento deportivo.

En asuntos más alegres el cantante puertorriqueño apareció en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL), pero lo captó la atención es que participó en la creación de un sketch sobre El Chavo del 8. Sorprendentemente se le asignó el personaje de Quico, el cual en su versión original lo interpreta Carlos Villagrán. Los fanáticos llenaron de comentarios graciosos las redes sociales.

En la parodia la persona encargada de darle vida a El Chavo que como se sabe era Roberto Gómez Bolaños Chespirito, en esta ocasión le tocó al comediante Marcello Hernández, de origen cubano y dominicano, además está Sarah Sherman que se metió bajo la piel de La Chilindrina, así como Jon Hamm que sería el Profesor Jirafales. A pesar de que los diálogos eran en inglés la conversación se asemejaba a la real.

Asimismo, le agregaron risas grabadas, pues hicieron una fusión entre el contenido mexicano y el estadounidense. Al hacerse presente en el mundo de la web claro está que las opiniones fueron diversas, por una parte les resultó divertido y aplaudieron la creatividad. En contraparte hay otros usuarios que están molestos y hasta lo consideraron como una falta de respeto a la cultura latina.

"¿Pueden los gringos entender estos chistes? ¿O era solo para gente latina?", cuestionó en Instagram el perfil de @debnp84. De igual forma, un sujeto algo confundido escribió que aunque en un inicio no comprendía del todo se le terminó haciendo interesante: "Como americano no tenía idea de lo que se refería pero aún así me pareció divertido y contento si enoja a la multitud", afirmó @retro_custom_art

