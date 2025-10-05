Dalílah Polanco podría ser la ganadora de 'La Casa de los Famosos México', según encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos México ya ha tomado una contundente decisión sobre el ganador de la tercera temporada, pues a tan solo unas horas de la gran final, hay encuestas en las que ya se conoce quién sería coronaría en el polémico reality show, y el nombre no ha sido sorpresa para la mayoría de los internautas y espectadores, ¿acaso se trata de Dalílah Polanco?

El pasado miércoles 1 de octubre del año en curso, se realizó la última gala de eliminación, en la que todos los habitantes restantes, estaban en la placa de riesgo, al tratarse de solo seis. En esta ocasión, el público tuvo que tomar la decisión de sacar a uno, y en esa ocasión resultó ser el famoso actor de melodramas, Alexis Ayala, el que tuvo que despedirse de sus colegas a solo unos días del último día.

Esta decisión no fue tan sorpresiva para los espectadores, como la eliminación del reconocido influencer mexicano, Aarón Mercury, el pasado domingo 28 de septiembre del año en curso, debido a que contrario al joven creador de contenido, el histrión de Televisa a lo largo de la semana había estado perdiendo seguidores por comentarios desafortunados. Dado a estas salidas, se consideró que el primero y segundo lugar quedaría entre Aldo de Nigris y Abelito, pero, según encuestas, no sería de esa manera.

Ahora, a través de las redes sociales de Vaya Vaya, se realizó una encuesta para saber a quién se les están dando el voto de salvación. Tras más de 24 horas en Facebook, se obtuvieron miles de votos, dejando a Aldo en primer lugar con el 45 por ciento a favor, en segundo se encuentra Polanco con el 40 por ciento, muy pocos puntos por debajo de de Nigris, en tercer lugar a Abelito con el 7 por ciento, en cuarto lugar Mar con el 5 por ciento, y por último a Shiky con el 3 por ciento. Con esto, Aldo sería el ganador, pero según los informes, Dalílah sigue creciendo en puntos.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y la manera en la que sus fans muevan las fichas, definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a su suscripción y los equipos, podrán usarlos para dividirlos o darlos a un solo participante, lo que podría dejar al sobrino de Poncho de Nigris en primer lugar, o hacer que Dalílah suba y lo supere de último momento.

