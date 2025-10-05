De la TV a prisión: Condenan a exparticipante de 'MasterChef' por abusar de una menor

Santa Catarina, Brasil.- Condenan a 12 años de prisión a Jason de Souza Junior, reconocido por su participación en el programa MasterChef Brasil, por presuntamente cometer abuso sexual en contra de una adolescente de 12 años de edad. El dictamen se dio a conocer el pasado miércoles 1 de octubre de 2025 en la ciudad de Florianópolis (en donde ocurrió el delito), capital del estado de Santa Catarina, ubicada al sur de Brasil.

De acuerdo con información revelada por el medio brasileño G1, el crimen se registró el de diciembre de 2024 cuando la víctima salió a tirar la basura en la mencionada ciudad, cerca de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Una tía de la menor declaró que el cocinero de 42 años amenazó a la afectada con un arma de fuego y la obligó a subir a su automóvil, a pesar de los intentos de la joven por defenderse de la agresión sexual.

Él le apuntó con el arma y le preguntó si quería morir o subir al auto. Ella dijo que no quería morir. Es una nena de 12 años, se asustó y obedeció… ella trató de empujarlo, pero él le ponía el arma encima. Después la llevó a una esquina, la hizo bajar y la amenazó para que no contara nada", detalló la familiar de la víctima al citado medio.

O chef de cozinha Jason de Souza Junior, ex-participante do "Masterchef", foi condenado a 12 anos de detenção em regime fechado por est*pro de vulnerável em Florianópolis.



O crime ocorreu em 31 de dezembro de 2024 contra uma adolescente de 12 anos. Jason foi preso em flagrante… pic.twitter.com/oAhxwT2yxw — GFattos (@gfattosbr) October 2, 2025

Tras sufrir el ataque, la adolescente regresó a su residencia y le contó a su familia lo que había pasado, por lo que rápidamente se interpuso la denuncia correspondiente ante la justicia brasileña. Durante la investigación, la afectada identificó a su agresor por una cicatriz en el abdomen y su barba, por lo que, en enero del presente año, se procedió con la detención de Jason de Souza Junior en la localidad de Palhoça, situada en la región metropolitana de Florianópolis.

Desde su arresto hasta la sentencia condenatoria, el imputado ha permanecido recluido en un centro penitenciario de Florianópolis, mientras que la joven ha recibiendo un monitoreo semanal de salud mental desde que se cometió el crimen. Sin embargo, la defensa del chef, presidida por el abogado Marcos Paulo Poeta dos Santos, declaró que apelarán la sanción. Cabe mencionar que Souza participó en MasterChef Brasil en la edición de 2022 y llegó hasta los mejores 10 lugares de esa temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui