Emotivo cierre en CDMX: Alejandro Fernández despide su gira en honor a 'Don Chente'

Ciudad de México.- El concierto del icónico cantante de música regional mexicana Alejandro Fernández deleitó a miles de fanáticos con su potente voz durante el cierre de su gira De Rey a Rey, realizado la tarde del sábado ante aproximadamente 60 mil asistentes. Lo más significativo de esta serie de presentaciones, iniciadas el 26 de octubre de 2024 en la Plaza de Toros México, es que fueron un homenaje a su padre, Vicente Fernández.

De acuerdo con información extraída de El Universal, alrededor de las 21:20 horas la encargada de abrir la noche fue ni más ni menos que Camila Fernández, hija de El Potrillo, quien interpretó temas como Se cancela la llorada, Todo todo y Retumbando en tu cora. Al finalizar su participación, dedicó unas emotivas palabras a su padre antes de exclamar su nombre con orgullo ante el público.

Con su impecable traje de charro, Alejandro Fernández interpretó No me sé rajar, además de otros temas sumamente populares, reconocidos no solo por sus fieles seguidores, sino también por gran parte del público que identifica las canciones que hiciera famosas el Charro de Huentitán. Entre ellas destacaron El hijo del pueblo, Lástima que seas ajena y La ley del monte, tema principal de la película homónima de 1976.

Alejandro Fernández en su show

Invitados

Como te informamos en TRIBUNA, el evento no solo contó con la presencia de Camila, sino también con la participación del talentoso cantante sinaloense Edén Muñoz, quien interpretó junto al artista tapatío la canción Decepciones. Curiosamente, Muñoz compuso este tema cuando tenía apenas 14 años, soñando con que algún día pudiera cantarlo con Alejandro Fernández. Según la Sociedad de Autores y Compositores de México, el propio integrante de una de las dinastías más respetadas de la música regional mexicana le pidió al sinaloense grabarla juntos.

En la segunda parte del concierto, El Potrillo regresó al escenario tras un breve descanso, luciendo un look más relajado, con playera de su nuevo sencillo Arre y pantalones de mezclilla. En esta sección interpretó temas como Hoy tengo ganas de ti (a dueto con Camila), Tantita pena y Me dediqué a perderte. Finalmente, el espectáculo tuvo un cierre especial con la participación de Yuridia, quien lo acompañó en No lo beses y recibió una emotiva sorpresa: Alejandro y el público le cantaron Las Mañanitas para celebrar su cumpleaños.

