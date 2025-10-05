'Exatlón México': ¿Ernesto Cazares o un rojo? Él sería el primer eliminado HOY 5 de octubre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el primer ciclo de competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de los atletas. Según los spoilers, los azules ganarían la última Supervivencia de la semana, y el primer eliminado de la temporada, de este domingo 5 de octubre del 2025, podría estar entre uno de los integrantes de los rojos y no sería Ernesto Cazares, como se dice.

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atleta

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 5 de octubre, para colocar en riesgo al cuarto atleta de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Koke Guerrero, el denominado 'Hechicero del Aire', agregando a la eliminación al segundo integrante de los escarlatas, junto a los dos azules que ya está instalado desde el pasado miércoles 1 de octubre de este 2025.

Los Azules consiguieron su revancha y logran poner a un atleta Rojo en Duelo de Eliminación. ¡Muchas felicidades! uD83DuDE4C pic.twitter.com/HMfT8UCmJK — Exatlón México (@ExatlonMx) October 4, 2025

Sobre el tema de la eliminación, pese a que se decía que Ernesto era el eliminado, la realidad es que según el canal de YouTube de Info Reality, sería uno de los del equipo de Mati Álvarez, aunque no se sabe en concreto el nombre del que saldría, según las estadísticas de menor rendimiento, al parecer serían Benyamín Saracho y William Arroyo, los que irían a eliminación, y cualquiera de los dos se despediría de esta nueva temporada.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules podrían perder un elemento.

Fuente: Tribuna del Yaqui