Filtran AUDIO de Debanhi Escobar previo a su desaparición; habló de "vatos enfermos"

Ciudad de México.- A partir del reciente estreno del documental de HBO Max Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, el pasado jueves 18 de septiembre, surgió un audio que nunca antes había sido difundido. Tras el fallecimiento de Debanhi Escobar en abril de 2022, lo que más llamó la atención fue el testimonio del taxista que atendió a la joven de 18 años la noche en que abandonó la fiesta, así como las declaraciones de sus supuestas amigas.

El caso, que en pleno 2025 continúa sin resolverse, volvió a ser tema de debate en todas las redes sociales. Existe una división muy marcada: algunos apoyan completamente a los padres de la víctima, quienes a pesar del paso del tiempo siguen exigiendo justicia al gobierno, mientras que otros los critican duramente, pues consideran que solo buscan lucrar con la muerte de su hija.

¿De qué murió?

La versión oficial del estado de Nuevo León dictaminó que la causa fue una contusión cerebral, pero los peritos de la Ciudad de México discrepan, ya que sostienen que fue asfixiada. Cabe recordar que Debanhi asistió a una fiesta con sus amigas Sarahí e Ivonne, aunque siempre se ha dicho que fue abandonada por ellas y sus versiones no son precisas. Trece días después, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en una cisterna del motel Nueva Castilla, justamente en el lugar que las autoridades ya habían revisado con anterioridad.

Su muerte sigue inconclusa

¿Se reveló un nuevo audio?

Según una entrevista de Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, el audio fue enviado por Debanhi a un amigo durante la madrugada en que se perdió su rastro. En la grabación, la joven expresa sentirse incómoda por una situación que no especifica con claridad, aunque deja ver que el problema se relaciona con el comportamiento inapropiado de algunos hombres en la fiesta. El destinatario del mensaje comentó que conocía a Debanhi desde hacía algunos meses y que solían conversar hasta altas horas de la noche.

En el documental de HBO: “Debanhi ¿quién mató a nuestra hija?”, Capítulo 3, hay un audio que nunca antes se había publicado de Debanhi, además, se habla que ella había muerto entre 5-8 días antes de que encontraran su cuerpo, ella tenía desaparecida 13 días. Su padre menciona… pic.twitter.com/u1utrzmc97 — Meredith Gay uD83DuDECB?? (@MerGarza) October 4, 2025

"No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, ¿sabes? Ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres", dijo la primogénita de Mario. En otro punto, y de acuerdo con TVNotas, el regiomontano reiteró que únicamente buscan justicia y que jamás han intentado obtener beneficio económico, como muchos han afirmado.

Fuente: Tribuna del Yaqui