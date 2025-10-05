Galilea Montijo dice adiós a 'La Casa de los Famosos México' con atrevido vestido HOY 5 de octubre

Ciudad de México.- La noche de este domingo 5 de octubre se transmitirá la última gala de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y la conductora estelar del proyecto, Galilea Montijo, ya reveló su look para este esperado momento. Como se sabe, a lo largo de la edición 2025 del proyecto más exitoso de Televisa, la estrella nacida en Jalisco no decepcionó con sus 'outfits' en cada aparición, gracias a la asesoría de su stylist Jessica Marmolejo.

Hace algunos momentos, la presentadora tapatía reveló vía cuenta de Instagram cómo llegará a la esperada final de LCDLF México y puso a suspirar a todos con el look que eligió. Montijo apostó por un impactante vestido dorado del diseñador Iann Dey para despedirse del proyecto. Se trata de una pieza brillante con un enorme escote al frente, así como con partes descubiertas a la altura de la cadera y una enorme abertura en las piernas.

Galilea Montijo sorprende con atrevido vestido en la final de 'La Casa de los Famosos México'

En el cabello, Galilea optó por colocarse extensiones peinadas con unas ondas sumamente suaves para contrarrestar con el impactante vestido. En el maquillaje lució tonos tierra que resaltaron su bronceado, así como unos enormes aretes dorados con brillantes. Para añadirle más dramatismo al look, la conductora mejor pagada del Canal de Las Estrellas se fotografió en un estudio lleno de fuego, luces cálidas y agua, que sin duda dieron en el punto exacto de la imagen que quería transmitir para la última gala.

Los mejores looks de Galilea Montijo en la tercera temporada

Sin duda alguna, es complicado decidir cuál es el mejor look que usó Galilea Montijo esta tercera temporada, sin embargo, TRIBUNA te presenta tres de los que causaron más furor. El domingo 10 de agosto, dos semanas después de arrancar la temporada, 'La Gali' llegó al foro enfundada en un atuendo que realmente la hacía ver como una muñeca. Se trató de un vestido de la marca BRONXANDBANCO que fue intervenido por el diseñador Iann Dey.

Otro de los vestidos que puso a vibrar a toda la audiencia fue el diseñado por Saúl Tello, de la firma regiomontana Narciza Severa, para la penúltima gala del reality. El corsét estaba repleto de pedrería que la hizo brillar como nunca antes, mientras que la falda tenía una gran abertura en la cadera que le añadió el toque atrevido a este atuendo.

Mientras que en la última gala de miércoles, Montijo nuevamente arrancó suspiros a los televidentes llevando un coqueto vestido con transparencias de Roberto de la Nuva. La parte de arriba estaba formado por un ramo de flores blancas, mientras que la parte de abajo era una falda de color negro con una enorme abertura en las piernas.

Mejores looks de Galilea Montijo en 'La Casa de los Famosos México 3'

Fuente: Tribuna del Yaqui