Horóscopos de Nana Calistar para HOY lunes 6 de octubre: ¿Qué le espera a tu signo esta semana?

Ciudad de México.- Comienza una nueva semana llena de oportunidades y, si quieres saber qué le espera a tu signo para esta semana, no dejes de leer TRIBUNA, pues te contamos antes que nadie las predicciones de la famosa y poderosa vidente del Internet, Nana Calistar, que te da el mensaje que te mandan los astros para hoy lunes 6 de octubre. Entérate de lo que el destino tiene preparado para ti en el amor, el dinero y el trabajo para que descubras las señales que marcarán tu camino para esta nueva semana.

Aries

Ay, mi Aries, recuerda que siempre que andes buscando encontrarás, pero tampoco pienses que aplica para todo o que sea tan fácil. Si quieres algo, debes trabajar por ello. Esta semana se concreta un negocio que, si te pones abusado, podría dejarte ingresos extra.

Tauro

Una amistad cercana te va a necesitar, te pedirá un consejo y, aunque te gusta hacerte del rogar, a ti te encanta. En el tema del amor, veo una persona mayor que te hará ver el mundo con otros ojos; te puede dar muchas noches de pasión como nunca antes las habías vivido.

Géminis

Muchas oportunidades en el amor y en los negocios; aprovecha para moverte bien esta semana. Hay quienes tendrán muchas críticas a tu persona, pero recuerda que en esta vida nada es personal; se están proyectando en ti. Si tienes pareja, prepárate, porque va a andar más cariñoso de lo normal, pero no es gratis, algo quiere.

Cáncer

Si tienes pareja, no sigas con la mala costumbre de querer moldearla a tu antojo; siempre caes en el mismo vicio. Este mes te vas a bajonear porque algunos proyectos no salen como tú quieres, pero recuerda que nada es gratis, tienes que luchar para conseguir lo que quieres.

Leo

Se visualiza una semana de buenas oportunidades en lo laboral, pero también se viene una verdad reveladora en la familia. Por otra parte, no te claves a la primera con una persona, date tiempo de conocer más, de disfrutar la vida, ¿por qué tanta prisa? Vive tu vida.

Virgo

En los próximos días vas a andar con cambios repentinos de humor; ni tú mismo te vas a aguantar, así que cuida mucho esa lengua tuya, que luego anda bien filosa y no se tienta el corazón. Mucho cuidado con andar hablando de más, mi Virgo.

Libra

Siempre tienes todo para construir algo bonito, pero lo dejas a medias por andar de metiche en asuntos que no te dejan nada. Recuerda que el amor siempre va contigo, aunque a veces no estés en pareja, ya que siempre tienes buenos momentos en tu mente para recordar.

Escorpión

Noticia llega de tierras lejanas y te tiene bien feliz, como niño con juguete nuevo, pero tu humor andará como montaña rusa, así que ten cuidado con engancharte en discusiones que son tontas y no valen la pena.

Sagitario

Vas a andar bien enfadado de tu trabajo, porque no sales de la misma rutina. Pero antes de que te gane lo impulsivo y dejes tirada la chamba, busca otra oportunidad. No te dejes llevar por comentarios de gente metiche.

Capricornio

Se vienen algunas posibilidades de viaje que se podrán concretar si lo planeas bien. En el tema del amor se vienen celos por pequeñas cosas que pueden terminar en grandes pleitos, así que cuidado.

Acuario

Ay, mi Acuario, deja de hacerte la víctima, porque no lo eres. Es momento de estar con los tuyos y buscar un desahogo. También hay que cuidarse, porque andas comiendo de más y hay que cuidar más la salud.

Piscis

Deja de andar desesperado porque el amor llegará cuando tenga que llegar, no antes ni después. Mientras, enfócate en el crecimiento personal que tienes por delante. Si ya tienes pareja, cuidadito, porque alguien te lo quiere bajar.

Fuente: Tribuna del Yaqui