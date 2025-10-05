Productor de novelas mexicanas en Televisa sorprende al casarse con actriz 38 años menor

Ciudad de México.- La historia de amor entre el productor de televisión mexicano Juan Osorio y su ahora esposa Eva Daniela llegó hasta el altar. A pesar de las numerosas críticas que han recibido desde que anunciaron públicamente su relación en mayo de 2021, pues a algunos internautas no les pareció para nada adecuado que la joven tenga 30 años mientras él cumplió 68 en junio de 2025.

De hecho, su compromiso se hizo oficial en octubre de 2024, cuando la también actriz subió un video de unos segundos a Instagram donde se aprecia únicamente la mano con el espectacular anillo, mientras los enamorados, que están frente a una chimenea, disfrutan de un momento cálido: "¡Los tiempos de Dios son perfectos! Me caso con el amor de mi vida ¡Siiii!! ¡Mil veces sí! Eres mi mayor bendición @juanosorio.oficial. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. EL TIEMPO NOS DIO LA RAZÓN… Ahora sé que el verdadero amor perdura. ¡La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en todas!".

Boda de ensueño

Las primeras imágenes de la emblemática boda fueron compartidas en exclusiva por Televisa Espectáculos, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce el lugar donde se dieron el "sí" frente a más de 120 invitados. De acuerdo con información extraoficial, entre los presentes estuvieron grandes estrellas de los melodramas como Livia Brito, Catherine Siachoque, Daniel Elbittar y Ana Belena.

Los novios

El novio, con una amplia sonrisa, portaba el típico traje negro y una flor blanca. En cuanto a la hermosa Eva, su vestido era entallado completamente blanco y una pequeña corona adornaba su peinado. El padre de Emilio Osorio le dedicó emotivas palabras a su pareja: "No puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de todos los que están presentes".

?Estás son las imágenes de la boda del productor Juan Osorio y su hoy esposa Eva Daniela! uD83CuDFA5 pic.twitter.com/aCxqdDSHrY — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) October 5, 2025

De hecho, la joven, a quien su esposo le lleva exactamente 38 años de diferencia, ya publicó un par de fotografías en su Instagram. Se le ve junto a sus damas de honor, todas con bata. En los comentarios, la llenaron de elogios e incluso aseguraron que no habría una novia más espectacular. Este domingo comenzó una nueva etapa en la vida de uno de los productores más destacados de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui