¿Quién ganó 'La Casa de los Famosos México'? Aldo de Nigris se lleva los 4 millones de pesos

Ciudad de México.- Después de 10 semanas de intensa competencia, la noche de este domingo 5 de octubre llegó a su fin el proyecto más exitoso de Televisa en sus últimos años: La Casa de los Famosos México. Hace algunos momentos, tras largas horas de espera, la conductora Galilea Montijo anunció al gran ganador de la tercera temporada del reality y el público se encuentra en shock.

Para esta última transmisión de LCDLF México regresaron al foro todos los exhabitantes de esta edición 2025, como Ninel Conde, Adrián Di Monte, Mariana Botas, Facundo, 'El Guana' y Alexis Ayala, quien el pasado miércoles se convirtió en el sexto lugar. Poco antes de las 21:00 horas (tiempo Sonora), Galilea anunció al ganador del quinto puesto y se trató de la actriz Mar Contreras, quien fue líder del cuarto noche.

Minutos después Shiky se enteró de que era el cuarto lugar de la tercera temporada y finalmente, Abelito fue nombrado como el tercer finalista. Como era de esperarse, el nombramiento del creador de contenido mexicano como el tercer lugar de la temporada no cayó muy bien al público, por lo que de inmediato a través de las redes sociales sus fans comenzaron a protestar.

¿Quién ganó el primer lugar de La Casa de los Famosos México?

Antes de conocer al ganador de los 4 millones de pesos, Montijo confirmó que en esta ocasión se recibieron más de 43 millones de votos. El ganador obtuvo casi el 50 por ciento de los votos y se trató de nadie más y nadie menos que Aldo de Nigris, por lo que Dalílah Polanco se convirtió en el segundo lugar.

El regiomontano se conmovió hasta las lágrimas al enterarse que se había llevado la victoria en esta tercera temporada y antes de apagar las luces, expresó su deseo de compartir el premio de los 4 millones de pesos con su gran amigo Abelito. "Me gustaría compartir parte del premio con Abelito, me la pasé muy bien con él y todo", dijo con un nudo en la garganta.

La última semana de encierro

Los últimos días dentro de La Casa de los Famosos México estuvieron llenos de grandes momentos, pero también de tensión. Aunque se pudo ver a los habitantes de cuarto Día y Noche conviviendo como un solo equipo, las controversias tampoco faltaron. Uno de los momentos más incómodos se vivió el pasado miércoles, cuando Alexis Ayala no quiso tomar de la mano a Dalílah mientras esperaban saber quién de ellos era el sexto lugar.

Y después de todo, fue el histrión de 60 años quien tuvo que despedirse del proyecto, mientras que la exnovia de Eugenio Derbez logró colarse hasta la última gala de la edición 2025 de 'La Casa'. Otro momento significativo en la última semana fue que los habitantes recibieron la visita de sus familiares durante 24 horas, entre ellos Julio Aguilar, esposo de Mar, y Stephanie, la hija mayor de Alexis Ayala, a quien no veía desde hace dos años porque ella no podía viajar a México.

Fuente: Tribuna del Yaqui