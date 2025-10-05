¿Quién ganó 'La Casa de los Famosos México'? Anuncian a ganadores de TERCER y SEGUNDO lugar

Ciudad de México.- La noche de este domingo 5 de octubre culminó la exitosa tercera temporada de 'La Casa de los Famosos México' 2025 debido a que se realizó la esperada gran final del proyecto tras 10 semanas de convivencia, donde solo uno de los cinco habitantes que seguían dentro del proyecto logró ganarse el reconocimiento de los 4 millones de pesos. Sin embargo, la producción también premió al tercer y segundo lugar, aquí te los presentamos.

Como se sabe, quienes llegaron al último episodio del fenómeno de telerrealidad fueron Abelito, influencer originario de Zacatecas; Aldo de Nigris, creador de contenido de Monterrey, sobrino de Poncho de Nigris; Dalilah Polanco, actriz conocida por su participación en el programa de televisión La Familia P.Luche; Mar Contreras, actriz y cantante que coprotagonizó películas como ¿Qué le dijiste a Dios? y novelas como Teresa o La que no podía amar y Shiky, exconductor de Telehit y del programa Turnocturno.

El tercer lugar es para...

En espera de resultados

El segundo lugar es para...

En espera de resultados

Otros ganadores

Cuarto lugar:

Shiky dos millones 929 mil votos.

#ÚltimaHora | Shiky obtiene el cuarto lugar en la final de la tercera temporada de 'La Casa de los Famosos México' gracias a que consiguió dos millones 929 mil votos?uD83DuDCFA pic.twitter.com/uODjnXYjVD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 6, 2025

Quinto lugar:

Mar Contreras con dos millones 823 mil votos.

#ÚltimaHora | Mar Contreras se convierte en el quinto lugar de la tercera temporada de 'La Casa de los Famosos México' tras conseguir dos millones 873 mil votos del públicouD83DuDCFAuD83DuDE31 pic.twitter.com/e1e4bdVB3w — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui