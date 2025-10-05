¡Sorpresa! Alejandro Fernández festeja a Yuridia en pleno concierto 'De Rey a Rey' (VIDEO)

Ciudad de México.- La tarde del sábado, miles de fanáticos pudieron disfrutar de la voz de Alejandro Fernández, quien concluyó su gira De Rey a Rey en el Estadio GNP Seguros, un tour que desde su inicio tuvo como propósito rendir homenaje a su padre, Vicente Fernández. Por supuesto, el evento incluyó varias sorpresas, aunque esta vez no fueron para él, sino para una colega con la que recientemente colaboró en un dueto.

Durante el espectáculo de El Potrillo, el público coreó temas como Lástima que seas ajena, Estos celos, Decepciones y, por supuesto, El Rey. Tras un breve intermedio, el cantante regresó al escenario con un atuendo más casual para interpretar algunos de sus éxitos más emblemáticos, entre ellos Me dediqué a perderte, Hoy tengo ganas de ti y No lo beses, esta última compuesta por José Luis Roma.

Cabe recordar que la gira comenzó el 26 de octubre de 2024 en la Plaza de Toros México, recinto que aquel día lució completamente lleno. Hasta el momento de la redacción de esta nota, se han reportado 20 fechas con boletos agotados. En cuanto al concierto de este fin de semana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar incidentes.

Yuridia experimentó un momento emotivo

¿Cuál fue la sorpresa?

Alejandro tuvo como invitados a la reconocida hermosillense Yuridia, al exintegrante de Colmillo Norteño y a su hija, la cantante Camila Fernández. En el caso de Yuridia, el concierto para ella tuvo un significado especial, ya que ese mismo día celebró su cumpleaños número 39. El intérprete tapatío la sorprendió con un pastel, los aplausos del público y hasta le dedicó Las Mañanitas.

Yuridia(@yuritaflowers) fue invitada sorpresa en el concierto de Alejandro Fernández(@alexoficial) en el ESTADIO GNP(@EstadioGNP) y de sorpresa Alejandro le canto las Mañanitas por su cumpleaños uD83CuDF82 uD83DuDE2DuD83DuDE2D ¡Que hermoso momento! pic.twitter.com/pSSUMNp1lt — Yuridia Today (@gdlyuridia) October 5, 2025

Más adelante, el artista compartió escenario con el sinaloense Rodolfo Edén Muñoz Cantú, con quien interpretó a dúo Decepciones, tema de la autoría del propio Muñoz. Hasta el cierre de esta edición, se estima que asistieron alrededor de 65 mil personas, quienes siguen inundando las redes sociales con publicaciones sobre la increíble experiencia de escuchar en vivo a su ídolo.

Fuente: Tribuna del Yaqui