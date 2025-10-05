Sylvia Pasquel recuerda a Viridiana Alatriste a 42 años de su adiós en emotiva IMAGEN

Ciudad de México.- Hace unos días, la actriz mexicana Sylvia Pasquel decidió honrar la memoria de su fallecida hermana Viridiana Alatriste, quien perdió la vida el 25 de octubre de 1982, a los 19 años, en un trágico accidente automovilístico cuando su vehículo cayó a un barranco en la avenida Toluca, en Santa Fe. La artista compartió una emotiva imagen donde ambas aparecen sonrientes.

Cabe mencionar que la fotografía fue generada mediante inteligencia artificial, herramienta que muchas personas utilizan para recordar a sus seres queridos fallecidos. En este caso, la exestrella de Televisa acompañó la publicación en Instagram con un mensaje dedicado a su hermana: "Te fuiste muy pronto, mi Viry. No sabes lo que daría porque esta fotografía fuera real. ¡Te extraño tanto, hermanita! Besos hasta donde te encuentres. Sigues conmigo, te amo."

Hace 42 años, la vida de la segunda hija de Silvia Pinal se apagó para siempre. A pesar del tiempo transcurrido, continúa presente en la memoria de su familia. En su momento, la joven, que apenas iniciaba su carrera actoral, fue considerada una gran promesa, pues muchos en el medio destacaban su talento y carisma, cualidades que la habrían llevado a convertirse en una figura destacada de la televisión y el teatro en México.

Imagen que subió Sylvia Pasquel

Su lamentable muerte

De acuerdo con información disponible en línea, la causa del fallecimiento de la hija de Gustavo Alatriste fue un fuerte golpe en la sien, tras salir expulsada por la ventana del automóvil, la cual terminó cayéndole encima. Se sabe que aquella noche había asistido a una fiesta acompañada de su entonces novio, el actor Jaime Garza, quien intentó convencerla de no irse porque ya era muy tarde. Sin embargo, ella insistió en hacerlo, pues al día siguiente tenía una presentación teatral.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EIX1P40gcs pic.twitter.com/F66rB7d1uK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 5, 2025

Un poco de su vida

Viridiana Antonia Alatriste Pinal nació el 17 de enero de 1963, fruto del matrimonio entre el actor y productor de cine Gustavo Alatriste y la actriz Silvia Pinal. Un dato curioso es que su nombre fue elegido en honor a la película Viridiana (1961), protagonizada por su madre. En el ámbito profesional, debutó en 1975 y 1976 en el programa Los especiales de Silvia y más tarde participó en la obra Annie es un tiro.

Fuente: Tribuna del Yaqui