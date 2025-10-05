TV Azteca: Conoce a Carolina Ross, de la polémica con Christian Nodal a 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Carolina Ross, cantante que se volvió particularmente conocida tras besarse con el músico sonorense Christian Nodal, sorprendió recientemente a la audiencia al revelar en TV Azteca que será la novena integrante del nuevo reality show La granja VIP, la nueva apuesta de la televisora nacional para captar a la audiencia que dejará La Casa de los Famosos México, edición 2025.

La revelación ocurrió el sábado durante el partido entre Cruz Azul y Tigres, cuando los comentaristas Christian Martinoli y Zague confirmaron que la creadora de contenido se uniría al programa: "Sé que mucha gente dice: 'Ah, es que Caro es muy tierna', y sí lo soy, pero también soy muy firme. Y honestamente no me gusta el conflicto, pero si me andan picando, como buena sinaloense no me voy a dejar (…) yo voy a pasármela bien, a divertirme y a agarrar cura", aclaró Carolina.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el programa se transmitirá el próximo domingo 12 de octubre de 2025 a las 20:00 horas. La dinámica consiste en que 16 celebridades estarán aisladas del mundo exterior en una granja rural, donde además deberán ganarse sus propios alimentos cuidando animales y cosechando productos para poner pan en la mesa.

¿Quién es Carolina Ross?

La influencer, cuyo nombre completo es Carolina Ross Cuen, nació en Culiacán, Sinaloa, el 23 de septiembre de 1995, por lo que actualmente tiene 30 años. Su relevancia en el mundo del entretenimiento comenzó a destacar a partir de 2013. De hecho, en su perfil de Instagram cuenta con más de un millón de seguidores. Hace unas horas, las plataformas oficiales de La granja VIP publicaron un mensaje haciendo alusión a Ross.

“#CarolinaRoss está lista para dejar el micrófono y convertirse en mi granjera. Estamos seguros de que dejará a todos coleccionando corazones”, dice el escrito que subió el show. Se debe tener en cuenta que los participantes seleccionados para el programa son Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río El Patrón, Teo (César Doroteo), Manola Díez, Kike Mayagoitia y Carolina Ross.

Fuente: Tribuna del Yaqui