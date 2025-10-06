Abelito rechaza dividir premio de Aldo de Nigris de 'La Casa de los Famosos México' por esto

Ciudad de México.- Durante su participación en el programa Hoy, el reconocido influencer regiomontano, Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 3, reafirmó la promesa que hizo previo a salir victorioso del reality: dividir parte del premio con su compañero, el también creador de contenido mexicano, Abelito. Sin embargo, este último aclaró el motivo por el que no aceptará la propuesta de su compañero.

Como se sabe, después de que se anunciara que Aldo era el ganador, el sobrino de Poncho de Nigris, entre lágrimas poco antes de apagar las luces de la emblemática morada, declaró que le gustaría poderse repartir el premio con el influencer mexicano porque también lo merecía: "Me gustaría compartir parte del premio con Abelito porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo".

En la entrevista, Galilea Montijo, junto a los presentadores del matutino de Televisa le cuestionaron si ya había conversado con Abelito sobre cómo dividirían los 4 millones de pesos que le corresponden como ganador. Él respondió con honestidad que sí se quiso poner de acuerdo, pero que él se ha negado rotundamente a aceptarlo: "Sí lo hablé con mi compa terminando, pero nomás que no quiere mi compa".

Ante esto, el joven que ocupó el tercer lugar en la emisión intervino para elogiar a Aldo, destacando que su generosidad y preocupación por los demás fue una de las razones por las que el público lo apoyó para que resultara triunfador: "Yo mira, la verdad yo lo que sí, pues miren, ya vieron por qué el viejo es el número uno, ¿no? Es un amor de persona, es una chulada, es un amor con patas como dicen, el corazonzote que tiene, y yo la verdad estoy agradecido con la vida y con la casa por haberme dado este hermano, ¿me entiendes?".

Que siempre se busca en la vida una persona así, leal, firme y todo, y yo con eso me doy por pagado y hasta le sale sobrando el cambio al viejo para invitarle ahí algo", expresó Abelito.

Con esta muestra de lealtad y cariño mutuo, Aldo de Nigris y Abelito dejaron claro que el verdadero premio no está en el dinero, sino en la conexión genuina que construyeron dentro de La Casa de los Famosos México. Más allá de los reflectores y las cifras, ambos demostraron que la amistad, el respeto y la gratitud son los valores que perduran cuando las cámaras se apagan.

Fuente: Tribuna del Yaqui