Acabó como indigente: Tras divorcio, actor de Televisa trabaja en la calle y da inesperada noticia

Ciudad de México.- Un reconocido actor de Televisa, que acabó viviendo como indigente por culpa de los vicios, según sus propias palabras, dejó en shock a los televidentes debido a que en una reciente entrevista habló de la nueva crisis económica que estaría atravesando. Años atrás, el intérprete se volvió viral por grabarse en redes sociales mientras pedía trabajo "de lo que sea".

Se trata de Carlos Benavides, quien es conocido por participar en telenovelas como Carrusel de las Américas, El premio mayor, Salud, dinero y amor, Hasta que el dinero no separe, La fea más bella, entre otras. En los últimos años, el intérprete de Huicho Domínguez ha vivido momentos sumamente complicados, por ejemplo, en 2024 admitió que se estaba separando de su esposa Jodi Marcos porque lo descubrió siéndole infiel.

Después de ello, el también político mexicano se enfrentó a señalamientos de que "mendigaba" cobrando por tomarse fotografías con sus fans y que había estado pidiendo trabajo en la calle. Con el fin de esclarecer que no se encuentra en ninguna crisis, recientemente Bonavides habló con reporteros del programa Todo para la mujer y aclaró que se encuentra mejor que nunca:

Pues lo único que puedo contar es que yo soy un trabajador de tiempo completo, que soy actor y me dedico a la actuación en todas partes. Y que de ninguna manera es una frente a trabajar en la calle y que de ninguna manera estoy en una situación económica lamentable, sino que trabajo. Ahorita estoy trabajando con dos grandes empresas", recalcó.

Y después de que también fue duramente criticado por haber hecho publicidad a una modesta papelería, lo que también generó comentarios negativos. Al respecto, Carlos explicó: "Lo que pasa que yo fui a hacer un video para una empresa muy grande de joyería… al centro joyero de Ciudad Juárez, una joyería de muchas polendas, ¿no? Una cosa diferente".

Carlos Bonavides, ‘Huicho Domínguez’, pide trabajo en TikTok: “Para lo que sea”



Carlos Bonavides, famoso por su papel como ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela ‘El premio mayor’, se animó a pedir trabajo en redes sociales.

El actor, de 83 años, recurrió a su cuenta de TikTok… pic.twitter.com/xFJ2chvo2s — El Salvador Noticias (@ElSalvadorNot) May 17, 2024

Bonavides detalló que su participación en el video de la papelería fue un gesto solidario con la dueña del sitio: "Pero un compadre mío de allá de Ciudad Juárez, que es el que va a producir la película que voy a hacer, me invitó a ayudar a una señora hacerle un video a su papelería, que por cierto, la papelería tiene de todo, pero esta señora tiene un problema de salud con su hija y entonces yo accedí con mucho gusto a ser gratis. Hice absolutamente el… el comercial y lo hice con mucho gusto y con todo el profesionalismo".

Y con el fin de confirmar que no se encuentra en ninguna crisis, Carlos mostró su departamento y reafirmó que sigue trabajando para salir adelante. "Y nada de que estoy en la pobreza, soy millonario por esto que ustedes van a ver. Respiro, tengo salud, estoy vivo, tengo a mi hijo, tengo más cosas de las que muchos quisieran tener".

Soy más rico y más millonario que el hombre más rico del mundo porque estoy feliz y en paz, gracias a Dios ya. Y nada de bancarrota. Yo estoy luchando y seguiré luchando todos los días", añadió el exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

#EXCLUSIVA ¡Lo desmiente! ? “Soy MÁS RICO y millonario que el hombre más rico del mundo porque estoy feliz y en paz gracias a Dios. NADA de bancarrota”: el actor Carlos Bonavides desmiente las especulaciones que decían que estaba en la quiebra. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/LkxMzDe174 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui