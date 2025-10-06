Edición Impresa Suscríbete
Top3 Espectáculos

Aldo de Nigris gana 'LCDLF México', Bad Bunny imita a 'Quico' y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Aldo De Nigris es el gran ganador de 'La Casa de los Famosos México': Conoce los detalles de esta y otras noticias en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Aldo de Nigris gana 'LCDLF México', Bad Bunny imita a 'Quico' y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos
Aldo de Nigris gana 'LCDLF México', Bad Bunny imita a Quico y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado fin de semana, la información en el mundo del entretenimiento tuvo bastante movimiento. Si quieres conectar con los acontecimientos que ocurrieron durante los últimos días, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos, tu nuevo resumen noticioso favorito. En la edición de este lunes 6 de octubre, conoce los detalles de la esperada y polémica gran final del reality La Casa de los Famosos México.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Kim Kardashian aparece con nuevo look 

La empresaria y socialité, Kim Kardashian, sorprendió en la Fashion Week de París 2025 con un nuevo look. La exesposa de Kanye West causó impacto al lucir un corte de cabello tipo pixie en negro azabache con flequillo suave y ondulado.

Bad Bunny se convierte en 'Quico'

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se hizo viral por una parodia de la popular serie televisiva mexicana, El Chavo del 8, en la que interpretó al personaje de Quico. El intérprete de temas como Debí tirar más fotos presentó el sketch en su más reciente presentación en Saturday Night Live (SNL).

Aldo De Nigris es el ganador de La casa de los famosos México

Luego de 10 semanas de competencia, la tercera temporada del exitoso reality show, La Casa de los Famosos México, terminó ayer domingo. En medio de mucha controversia porque Abelito obtuvo el tercer lugar, el influencer regiomontano Aldo De Nigris fue nombrado como el ganador del gran premio.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones