Cruz Martínez crítica a Alicia Villarreal por darle trabajo al abusador de su hija, Melenie

Ciudad de México.- El reconocido cantante y músico, Cruz Martínez, fue captado por la prensa mexicana en el aeropuerto de la Ciudad de México, y como era de esperarse, le cuestionaron sobre su ex, Alicia Villarreal, y el hecho de que presuntamente le da trabajo al hombre que fue acusado de abusar de Melenie Carmona, su primera hija. Tratando de cuidar sus palabras, el también empresario, lanzó severa crítica en su contra si es verdad lo dicho.

Hace un par de semanas, el actor y presentador, Arturo Carmona, en una entrevista para el programa de Sale el Sol, declaró que él sabía que Alicia jamás despidió, y mantiene en su equipo de trabajo, el hombre que agredió de manera sexual a su hija en común hace varios años: "Claro que sé todo y obviamente nunca he estado de acuerdo, es algo que inaudito para mí, sí causó, pues, obviamente muchísima molestia. Aún no entiendo el porqué".

Ante esto, el integrante de Los Kumbia Kings, al ser cuestionado de esto, señaló que no sabía si era verdad, pero en caso de serlo, considera que es incorrecto que como madre, mantenga cerca a la persona que agredió a su hija, en especial en aquella índole: "Pues si eso es cierto, es muy incorrecto, ¿no?, o ¿ustedes que opinan?. o sea, ¿me explico?, sí está muy complicad eso, porque como te digo, lo más importante es la salud mental de los niños".

Tras esto, Cruz alabó al actor de Televisa, asegurando que como padres, ambos concuerdan en siempre tener por delante a sus hijos, dejando en segundo lugar todo lo demás: "Arturo y yo, siempre nos hemos enfocado en eso, poniendo toda la vida personal, las relaciones externas siempre en segundo". Sobre los señalamientos de que él vería a su hijastra de una manera sexual y no paternal fue contundente: "Es absurdo, la verdad, es absurdo, pero a veces así es la gente, prefiero no responder a cosas que ni al caso".

Por otro lado, al hablar sobre proyectos al lado de la exintegrante de Juego de Voces, Martínez declaró que sí han hablado de seguir colaborando juntos en temas laborales, pero que por ahora ella está enfocada en su trabajo en México y no ha ido con él a Estados Unidos: "Hemos platicado, y seguimos platicando de varios proyectos, gracias a Dios ella tiene muchos proyectos, con los que ahorita está haciendo, colaboraciones, trabajando en varios proyectos que la han mantenido más tiempo en México".

Finalmente, Cruz volvió defender al exparticipante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, ante los señalamientos de Alicia por seguir manteniendo contacto con él, afirmando que ser imparcial y pensar en el bienestar de todos los hijos en la ecuación era lo correcto y que ambos tienen en eso en común y por ello no hay broncas entre ambos y se mantienen neutral con el tema: "Antes de abrir la boca, es pensar en los niños, y yo creo que él, así como un servidor, siempre ha sido la meta y el propósito eso".

"Si es cierto, es muy incorrecto": Cruz Martínez reacciona al rumor de que la persona que presuntamente 4bu5ó de Melenie Carmona aún trabaja como parte del equipo de Alicia Villarreal.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/VY4QSiRkxj — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui