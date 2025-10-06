Cruz Martínez rompe el silencio sobre proceso legal con Alicia Villarreal y de su novio

Ciudad de México.- El reconocido músico y empresario, Cruz Martínez, expresó cómo vive el hecho de que su exesposa, Alicia Villarreal, tiene una nueva pareja a escasas semanas de su divorcio, luego de que la intérprete confirmó su relación con el influencer Cibad Hernández, con quien se ha dejado ver muy enamorada. De la misma manera, decidió romper el silencio con respecto a su proceso legal.

Primeramente, con toda serenidad ante las cámaras de Venga la Alegría y distintos medios de comunicación, expresó: "Lo que pasa es que en la vida hay que siempre buscar la felicidad, ¿verdad? Eso es lo más importante". Hace poco trascendió que Alicia y el creador de contenido, se tatuaron en pareja como símbolo de su relación, ante lo cual Cruz reaccionó con humor y mucha madurez: "Pues ni conmigo en 25 años casi, ¿verdad? Pero no pasa nada. O sea, si se quiere de repente regresar a los 15 años, o sea, ¿verdad? Es entendible, es válido".

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a hablar con la intérprete de Te quedó grande la yegua para resolver sus diferencias de manera pacífica, el músico respondió: "Ya sabes que los tiempos de Dios son perfectos y… A mí siempre me gustaría hablar con todos, ¿no? Si es posible, yo creo que nunca es bueno, ¿verdad?, enfocar en las cosas negativas de la vida, al contrario, hay que aprender, ¿no?, de eso, y desearle siempre lo mejor a todos, amor y paz, ¿no?".

A pesar de que la exintegrante de Grupo Límite ha hecho declaraciones en su contra, Cruz prefirió defenderla y pedir que el enfoque vuelva a su profesión: "Que intenten enfocar la atención en su carrera, ya no en los escándalos. Porque más que ayudarla, yo creo que afecta. Más que nada, porque imagínate, pues ella desde muy niña chiquita se dedica a ustedes, a su público, para que hoy en día se esté hablando más de un escándalo, o de su vida personal, y eso hace que, pues, opaca la música".

Finalmente, Martínez compartió una primicia sobre su próximo obra autobiográfica: "Primero va a cambiar el final. Va a terminar diferente. Tengo testimoniales de mucha gente importante, porque no es solamente sacar un libro. Aquí es respaldar muchas cosas que suceden, que se escribió en el libro".

"Siempre hay que buscar la felicidad": Cruz Martínez opina sobre el romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández.







De la misma manera que hablaron de esta nueva relación, reporteros aprovecharon para cuestionarle al integrante de Los Kumbia Kings, sobre la batalla legal que enfrenta, tras la denuncia que interpuso Alicia en su contra por presunta violencia familiar, tentativa de feminicidio y robo: "El proceso, bien, tranquilo, ¿no? Trabajando. Yo estoy tranquilo, ¿no? Enfocando en lo que es la parte positiva de la vida. Y lo unido también, así que todos estamos tranquilos, ¿no? Ya es algo como personal, ¿no? Como digo, con todo el respeto que ustedes merecen, pues no son abogados, no son psicólogos de pareja, ¿no?".

Ante la duda de cómo se encuentra la relación con sus hijos y con Melenie Carmona, a quien también considera como su descendiente, Cruz comentó: "Yo creo que aquí lo más importante es que ellos deciden, como han decidido las cosas, ¿no? Cada uno. Y como te digo, también cada uno ya pues son mayores de edad y ellos están enfocados en sus vidas, en sus carreras y nosotros pues realmente estamos ahí para consultarlos, guiarlos, como siempre lo hemos hecho, ¿no?".

Ellos los veo también tranquilos ya. Obviamente no estaban así al principio, ¿no? Pero ya como las cosas se están aclarando, así yo creo que lo más importante aquí es pues esto que se termina lo más rápido posible y que los unidos no sean afectados absolutamente nada", agregó.

En cuanto a los rumores de un nuevo proceso relacionado con la parte económica de su exmatrimonio, el músico aclaró: "Una demanda por los bienes. Lo que parte es una parte es el divorcio. Yo no tengo tanta información. Yo la verdad estoy muy satisfecho con cómo han resultado las cosas legales. Y pues, no, pues la verdad siempre va a salir a la luz y yo estoy feliz, estoy tranquilo".

"Si es cierto, es muy incorrecto": Cruz Martínez reacciona al rumor de que la persona que presuntamente 4bu5ó de Melenie Carmona aún trabaja como parte del equipo de Alicia Villarreal.







Cruz Martínez también reaccionó al enterarse de que, presuntamente, la persona que abusó de Melenie sigue trabajando con Alicia Villarreal: "Pues si eso es cierto, pues es muy incorrecto, ¿no? O ¿ustedes qué opinan?, o sea, ¿me explico? Pues sí está muy complicado eso, ¿no? Porque como te digo, lo más importante es la salud mental de los niños, que yo creo que Arturo igual como un servidor siempre nos vamos enfocando en eso, ¿no? Poniendo toda la vida personal, las relaciones externas, siempre segundo, ¿no?".

Sobre los rumores de Arturo Carmona que aseguraban que no veía a Melenie como su hija, sino de una manera inapropiada, Cruz fue contundente: "Es absurdo. ¿Verdad? Es absurdo, pero a veces así es la gente, ¿no? Yo prefiero no responder a cosas que ni al caso, ¿no?". Además, destacó que mantiene una buena comunicación con la joven: "Hemos platicado y seguimos platicando de varios proyectos. Gracias a Dios, ella tiene muchos compromisos con lo que ella está ahorita haciendo, colaboraciones, trabajando en varios proyectos que la han mantenido, pasa más tiempo en México ahorita. Realmente no ha ido a los Estados Unidos a trabajar porque está enfocada ahorita en tantos proyectos que tiene aquí en México".

¿Cómo es la relación con sus hijos? Cruz Martínez habla sobre el proceso legal que enfrenta con Alicia Villarreal.







Fuente: Tribuna del Yaqui