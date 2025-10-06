El éxito de Aarón Mercury en 'LCDLF México' despierta el interés repentino de su padre

Ciudad de México.- Desde que fue eliminado del popular reality show La Casa de los Famosos México, Aarón Mercury no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, ya que su base de fans es una de las más grandes entre todos los exhabitantes. Además, con su participación en el programa televisivo logró ganar aún más seguidores, al punto de que actualmente cuenta con seis millones.

A pesar de los momentos felices que atraviesa el joven de 24 años de edad, hay un asunto que lo mantiene preocupado, pues, como él mismo confesó, no tiene contacto directo con su padre, y quien se encargó de su crianza fue su madre, Nancy González. Incluso, cuando llegó a tocar el tema dentro de la casa, se le veía visiblemente afectado y comentó que sí sentía la ausencia paterna.

De acuerdo con información de TVNotas, antes de ingresar al proyecto, Aarón se comunicó con su progenitor para avisarle que participaría en un reality muy importante. El hombre, un cantante llamado Johnny Dez, le respondió a su propio hijo que no tenía tiempo, pero le deseaba suerte. Es necesario mencionar que todo lo anterior proviene de una fuente que contactó el medio antes citado, la cual supuestamente es un amigo cercano del influencer.

Aarón Mercury

No obstante, esa experiencia le provocó una gran tristeza a Mercury. Curiosamente, ahora que todo comienza a marchar bien en su vida —pues tiene numerosas ofertas para participar en telenovelas, promocionar marcas e incluso lo han contactado de otras televisoras—, a Johnny aparentemente le nació el instinto paternal y desea recuperar los años que perdió alejado de él, por lo que habría comentado que está pensando en mudarse a Ciudad de México.

El conocido del modelo dejó muy en claro que Aarón no le guarda rencor a su padre: "Aarón está muy sacado de onda con esto. Es que es muy feo que ahora que está en 'los cuernos de la luna', su papá sí quiera estar con él. Aarón es un muchacho muy noble. Considera que no tiene nada que perdonarle y no le guarda rencor, pero no sabe qué hacer, aunque sí se muere de ganas de verlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui