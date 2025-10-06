Emiliano Aguilar amenaza a Christian Nodal y Pepe Aguilar tras vetarlo de los Billboard

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de Emiliano Aguilar está dando de que hablar, debido a que recientemente insinuó que su propio padre, el cantante de rancheras, Pepe Aguilar, habría logrado que lo vetaran de los Billboard 2025. Pero, esto ha hecho que el joven se ponga una meta fija, en vez de renunciar, por lo que lanzó severa amenaza en contra de su progenitor, y de su cuñado, Christian Nodal, además de burlarse de sus medios hermanos.

Hace un par de días, Emiliano a través de un video de su cuenta de Instagram, aseguró que estaba invitado para estar en la ceremonia de premios de los Billboard Latin Music Awards, pero que alguien le había "metido el pie" para que lo desinvitaran. Ahora, ha vuelto a hablar del tema, y señaló que le tuvieron miedo, sin saber a que iba ir: "Ni iba a rapear ni nada, nomás era ir, pero ni eso quisieron estas personas".

En su video, no mencionó directamente al intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, pero muchos afirman que fue él quién lo vetó de esta emisión junto al intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, ya que ambos están nominados, pero, lo que sí hizo fue mandarles una amenaza de que cuiden su puesto en la música, porque venía con todo para el próximo año: "No voy a decir quienes son, todos sabemos quiénes son, pero, aguas porque ahí voy con todo, yo vengo con todo. Tengo música, tengo todo. Aguas, porque les voy a tumbar el puesto a todos ustedes, ahí vengo con todo".

Ante esto, fue más que evidente que se burló de sus hermanos menores, como Ángela Aguilar, que dice que estudia ópera desde que era una niña, de su hermano Leonardo Aguilar, por solo cantar covers, y de Nodal por su tatuaje a la mitad de la cara, que señala solo es "un tendedero": "No vengo con pin... covers, no vengo cantando ópera desde los 4 años y no tengo un pin... tatuaje de un tendedero en la maceta como pend...".

Emiliano asegura que su padre impidió que fuera a los Billboards. Instagram @emiiano.aguilar.t

El intérprete de Con La Frente En Alto, declaró que él no va a mentirles nunca, porque es una persona y un rapero real, destacando que pese a lo que digan, él promete que para el próximo año se le vería en los Latin Grammy en los premios Billboard y más premiaciones destacas de la música, porque viene con todo para ganar: "Yo aquí vengo a decirles lo que es la verdad, soy un rapero de verdad, real, entonces aguas, a mí me van a ver en los Billboard, en los Latin Grammy, a lo mejor no en éste porque gracias por meter la pata para que no fuera, pero de que me van a ver, me van a ver".

"Todos piensan que pura polémica, pero ya van a ver en dónde voy a estar, van a ver, yo voy a estar en la cima, se los aseguro, gracias a todos ustedes. Ahí vengo, tienen miedo la raza, por eso no quieren que vaya a los Billboards".

Fuente: Tribuna del Yaqui