'Exatlón México': ¿Quién gana HOY La Villa 360? Ellos llegan a reforzar a azules y rojos

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los rojos seguirían viviendo un martirio a manos de los azules, especialmente por el premio más importante para los atletas, ya que según los spoilers de este lunes 6 de octubre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparte el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que las rivalidades van a magnificarse con el regreso de Aristeo Cazares en el equipo de los rojos, mientras que para los azules regresará Leo Adrián, uno de los competidores de la semana pasada que tiene pleito cantado con Mario 'El Mono' Osuna.

Por otro lado, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta segunda semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a una de las mujeres que vaya a eliminación el domingo siguiente. Según los spoilers, se dice que será el equipo de Koke Guerrero los que consigan ganar este premio, ya que lo consideran vital y mantendrán su buena racha.

¡Nos esperan una segunda semana llena de emociones que nos llevarán al límite uD83DuDD25! Mujeres en riesgo, Villa 360, y nuevas leyendas llega a las playas de #ExatlónMéxico. uD83DuDCE6uD83DuDE31uD83DuDD34uD83DuDCA5uD83DuDD35



Lunes a viernes 7:00 PM por Azteca UNO. pic.twitter.com/OH4ERIL2D5 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 6, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los azules quienes nuevamente dominen la competencia, instalándose los primeros días de esta segunda semana en la Villa 360, mientras que los rojos por desgracia estarían confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida por tercera ocasión.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules comenzarían la segunda semana en la Villa 360 y los rojos en las Barracas.

Fuente: Tribuna del Yaqui