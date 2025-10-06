FOTOS muestran a Selena Gomez y Taylor Swift celebrando el enlace con Benny Blanco

California, Estados Unidos.- El pasado 27 de septiembre, la exestrella de Disney Selena Gomez contrajo matrimonio con su prometido, el productor discográfico estadounidense Benjamin Joseph Levin, mejor conocido como Benny Blanco. La ceremonia fue un evento privado en Santa Bárbara, California, y, según medios estadounidenses, aproximadamente 170 invitados asistieron a la boda.

De lo poco que se sabe proviene de Hello! Magazine, que informó que se gastó alrededor de 300 mil dólares en seguridad, incluyendo guardias armados, accesos restringidos, entradas cubiertas con lonas oscuras y patrullas que impedían el ingreso de drones. Por su parte, surgió el rumor de que los paparazzis ofrecían un millón de dólares por fotos en las que apareciera Selena vestida de novia.

Sin embargo, la empresaria estadounidense fue más lista, pues el mismo día publicó un par de fotografías muy románticas con su esposo. El alcance fue tal que los fanáticos hicieron tendencia los nombres de los enamorados. Por supuesto, esto también incluyó al famoso canadiense Justin Bieber, ya que entre los fans siempre quedó la duda de por qué terminaron su relación de forma tan abrupta.

Selena le dedicó un bonito mensaje a su amiga

Fotos inéditas de Taylor Swift en la boda de su amiga

A pesar de que ya pasó una semana, la protagonista de Los Hechiceros de Waverly Place volvió a sorprender a sus seguidores, quienes finalmente pudieron corroborar que efectivamente estuvo acompañada por Taylor Swift. Esto se confirmó porque, aunque era casi seguro, ninguna de las dos había compartido en sus redes ese momento especial, lo que generó cierta inquietud que afortunadamente este día se desvaneció.

la amistad de taylor y selena es la más linda de todas me voy a ir a llorar pic.twitter.com/IdpnjS73el — analu???uD83DuDD25 (@swiftstrange) October 6, 2025

En las imágenes se ve a las cantantes, de 33 y 35 años respectivamente, muy sonrientes mientras disfrutan de una bebida. La ahora mujer casada portaba su hermoso vestido blanco, mientras que la intérprete de Love Story lucía espectacular con un vestido dorado. En otra fotografía, el modelo de la cantautora cambió a uno negro; en ella, ambas aparecen con las mejillas juntas, disfrutando de la fiesta en honor a Selena Gomez.

Fuente: Tribuna del Yaqui