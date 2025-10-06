Golpe a Eugenio Derbez: Victoria Ruffo lanza dura crítica al exactor de Televisa por esto

Ciudad de México.- En un reciente encuentro con la prensa, como Venga la Alegría, la reconocida actriz mexicana, Victoria Ruffo, habló sobre diversos temas personales y familiares, incluyendo su hijo José Eduardo Derbez, la salud, y su opinión sobre la paternidad de Eugenio Derbez. La actriz respondió a las dudas de los reporteros, luego de mencionar que su primogénito se fue de retiro espiritual.

La denominada 'Queen de las Novelas, con su usual sentido del humor, primero habló sobre el tiempo que su hijo con Eugenio estuvo fuera de México, tras todos los dimes y diretes alrededor de este, pese a que el actor de Mesa de Regalos y El Roomie, anteriormente, aclaró que su viaje se debió a compromisos profesionales: "Pues se fue a estudiar confección y costura. Ya terminó y ya regresa".

La actriz de Corona de Lágrimas, también celebró el cambio de hábitos de su vástago desde que se convirtió en padre de la pequeña Tessa: "Ay, sí, le bajó a todo. Se duerme temprano, se levanta temprano, juega mucho con la nena. Pues obviamente cuando uno es papá ya tienes otra responsabilidad, entonces tienes que cambiar muchas cosas también".

En cuanto a su salud, la protagonista de La Madrastra compartió: "Sí, ahorita tengo cinco años sin fumar, gracias a Dios". Al preguntarle si ha sentido cambios a raíz de esta situación de dejar esos vicios, respondió que en su caso fue positivo: "Pues sí y no. O sea, la verdad es que hay gente a la que le hace mucho daño el cigarro y hay gente a la que no. Yo, gracias a Dios, lo dejé hace cinco años y me siento bien".

Uno de los momentos más directos de la conversación ocurrió cuando se le preguntó si el productor de De Viaje Con Los Derbez ha sido un buen padre. Ruffo respondió sin rodeos: "Bueno, sí me dediqué yo más a mi hijo que él. Yo siento que Eugenio es más amigo que papá. Ahora que son grandes, sus hijos se llevan muy bien con ellos, comparte más con ellos, ¿no? Que cuando eran chicos. Yo hablo de lo mío, de los demás niños, yo no sé. Ni me meto ni quiero problemas, ¿no? Pero ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo. Hasta ahora".

La artista también reflexionó sobre si el creador y actor de La Familia P.Luche ha cambiado con la llegada de su hija menor, Aitana: "Ojalá, ojalá que sí, ¿no? Porque pues digo, de los errores se aprende, entonces si tiene la oportunidad otra vez de tener alguien, un hijo chiquito y aprovecharlo, pues ojalá". Finalmente, al preguntarle si considera que Derbez priorizó el campo laboral sobre su vínculo con sus seres queridos, Ruffo fue contundente: "Totalmente, sí. Trabajó mucho. Trabajó más que estar en familia".

