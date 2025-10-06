Horóscopos de Nana Calistar para HOY martes 7 de octubre: Predicciones según tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Como cada martes, los astros tienen un mensaje especial para ti y este 7 de octubre no es la excepción. Conoce aquí en TRIBUNA antes que nadie las predicciones de la poderosa Nana Calistar. ¿Quieres saber qué decisión tomar en el amor, dinero y trabajo? No dejes de leer el horóscopo con un mensaje especial según tu signo zodiacal.
- Aries
Andas muy impulsivo y las decisiones que tomes con esa actitud solo te traerán dolores de cabeza. Por otra parte, si lo que miras en el espejo no te gusta, es momento de ponerse manos a la obra. Cuidado con los dolores repentinos estos días; es mejor ir al médico.
- Tauro
Mirar al pasado no te va a regresar el tiempo perdido, así que, como dice Ariana Grande, 'Thank u, next'. Momento de verse a uno mismo y comenzar a construir un futuro sólido. No le temas a los riesgos porque se viene un crecimiento económico, pero hay que saber bien dónde invertir.
- Géminis
Un sueño te va a dejar pensando de más; hazle caso a tu intuición, no andas equivocado. Conocerás a alguien que va a dejar huella en tu vida y con mucha pasión, pero cuidado porque no busca compromiso; tú sabes si le quieres entrar.
- Cáncer
Ay, mi Cáncer, tú también andas pensando mucho en el pasado, como si el tiempo fuera a regresar, y no es así. Esta semana se vienen conversaciones importantes, pero incómodas; es necesario que las tengas para que puedas avanzar de donde estás.
- Leo
Un dinerito que creías perdido va a regresar a ti, para que ya no andes contando centavos. Las bendiciones llegan justo cuando las necesitas. Por rumbos de la vida, cuidadito porque te vas a encontrar con una examistad que te traicionó, pero tú, victorioso como siempre, no te rebajes a su nivel.
- Virgo
Dale vuelta a la página y deja de pensar en quién te hace tanto daño. Esos recuerdos ni pagan las cuentas, ni te dan de comer, así que órale, póngase pilas y enfóquese en cosas que valen la pena; ya sabe lo que dicen: "Primero lo que deja, luego lo que apend…".
- Libra
Mi Libra, puede que el amor todavía no toque tu puerta, pero tú no te aguites, disfruta tu soltería mientras tanto. Aprende a pasar tiempo contigo mismo y dale vuelo a la hilacha, que vida solo hay una y es para disfrutarse.
- Escorpión
Hay que ser más selectivos sobre a quién le andas contando tus planes. Muchas personas, aunque te dicen que te apoyan, no es cierto y te tienen envidia.
- Sagitario
Se te ha dicho mil veces, tus pensamientos tienen poder, y últimamente andas atrayendo todo a lo que le tienes miedo. Tienes que aprender a poner límites; no te andes cargando con problemas ajenos, no eres Dios para andar teniendo que solucionar la vida de todos.
- Capricornio
Vienen días en los que tendrás que tomar grandes decisiones, sobre todo en el amor; comenzarás a sentir algo por una amistad o alguien que está en tu vida desde hace rato. No te resistas a ese sentimiento, déjalo fluir.
- Acuario
Mucho cuidado con relaciones prohibidas o gente que está comprometida, porque puedes terminar en un enredo digno de un programa de chismes. Sabes que te encanta el peligro, pero mucho cuidado porque podrías arriesgarte demasiado.
- Piscis
Siempre te andas ahogando con el mínimo de los problemas; hay que aprender a aceptar que a veces las cosas pasan o no pasan por tu culpa. También quieres que todo te caiga del cielo y eso no se puede.
