José Eduardo Derbez reacciona a declaraciones de Victoria Ruffo en contra de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor mexicano, José Eduardo Derbez, recientemente fue captad por la presa de varios medios de comunicación, y con su habitual sinceridad, reaccionó a las declaraciones que hizo su famosa madre, la actriz de melodramas, Victoria Ruffo, hace poco en contra de Eugenio Derbez, su padre, al cuestionarle de su paternidad ¿acaso el joven apoya a la estrella de Televisa?

En una reciente entrevista, la protagonista de La Madrastra, aseguró que ella se dedicó más a José Eduardo que Eugenio, asegurando que nunca ha sido papá, sino que "es más amigo", y que ha estado presente "ahora que son grandes", y se lleva mejor con ellos que cuando eran chicos: "Yo hablo de lo mío, de los demás niños, yo no sé. Ni me meto ni quiero problemas, ¿no? Pero ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo. Hasta ahora".

Tras estas declaraciones, en Venga la Alegría al toparse con José Eduardo, le cuestionaron que pensaba sobre esta situación, a lo que el presentador de Miembros Al Aire, con su divertido sentido del humor, dijo que Eugenio era como Chabelo, pero que era mejor ya no hablar del temas del pasado: "Como Chabelo, pues no, él hace lo que puede, pero, no nos enfrasquemos en cosas de hace tantos años".

Victoria Ruffo REVELA si Eugenio Derbez fue un buen padre con José Eduardo Derbez . ¿Qué opinas de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/BAuHh3mR1N — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 6, 2025

Sobre el hecho de que la actriz de Corona de Lágrimas dijo que se fue a un retiro espiritual, José Eduardo declaró que su madre daba muchas entrevistas y era un problema seguirle el ritmo a lo que decía y a lo que no, pero que sí aprendió much en donde estuvo: "Estaba en esos rumbos aprendiendo de todo, ¿dónde lo dijo ahora?. Mi mamá da demasiadas entrevistas, ese es el problema".

Para finalizar, le tocaron nuevamente el tema sobre como sintió que fue la paternidad del creador de La Familia P.Luche, a lo que este solo respondió que fue presente "Estando ahí nada más", sin dar muchos detalles, y comenzando a alejarse de las cámaras. Ante la insistencia sobre el tema, el actor de El Roomie, destacó que para él, solo le queda decir que su vida al lado de Eugenio al crecer fue un: "Todo muy bien".

¡Que no se enfrasque! José Eduardo Derbez reacciona a las declaraciones de su mamá Victoria Ruffo, quien señaló que Eugenio Derbez es más amigo que papá.



EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/bi2rbKAeyz — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui