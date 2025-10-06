Maribel Guardia dice recibió mensaje de Julián Figueroa; ¿pide las paces con Imelda Tuñón?

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Maribel Guarda, de nueva cuenta ha sorprendido con sus declaraciones, pues recientemente, confesó que recibió mensaje del más allá de su difunto hijo, el cantante y actor, Julián Figueroa, de un tema muy importante para ambos, ¿acaso le pidió que haga las paces con su viuda y madre de su único hijo, Imelda Tuñón?

La actriz de Televisa declaró hace semanas que finalmente está comenzando los procesos para dejar las cenizas de su hijo en un nicho, y por ello consideraba hacerse un collar con parte de las cenizas. Pero ahora, en entrevista con Venga la Alegría, habló al respecto y declaró que tal vez desistía del tema, aunque son importantes para ella: "Yo creo que no, es que, para mi esto es un proceso muy difícil, porque a mi, las cenizas de Julián me dan mucha paz, mucha felicidad, mucha tranquilidad, yo llego del teatro y paso, lo saludo, platico con él, y lejos de ponerme triste, me da paz".

Sobre el porqué dejará las cenizas en un nicho pese a la importancia que tienen para ella, Maribel contó a TV Azteca que es por Imelda y por su nieto, José Julián Figueroa, pues entiende que para ellos también es importante el ir a verlo y platicar cosas, por lo que sabe que lo tiene que hacer, aunque es un proceso doloroso para ella: "Entiendo bien, que no soy solo yo, que tiene un hijo, y para ella también, entonces es algo que tengo que hacer, y estoy a punto de, siempre digo que lo haré, pero llevo un proceso, y lo tengo que hacer".

De la misma manera, declaró que este año y todos los que ella viva en cada Día de Muertos, piensa hacerle un altar en grande a su hijo, pues señala que es una fecha importante para Julián, y así como le preparaba cosas en grande a Joan Sebastian, ella lo hará para ambos, siguiendo esta tradición: "Siempre lo voy a hacer con Julián, porque a él le gustaba mucho, él le hacía a su papá en privado, le ponía ropa de papá, cosas de papá, le escribía una carta, le ponía la comida favorita de su papá, para Julián era importante, entonces yo lo hago con la misma devoción y amor".

Finalmente, reveló que el actor de Mi Camino Es Amarte, la visitó en sueños para decirle que no se rindiera con su sombrero y lo pusiera en este altar de muerto, señalando que lo encontró en el clóset que tiene la ropa para sus shows, y buscando un sombrero de ella, después de ese sueño, apareció el de Julián, afirmando que fue su obra: "Sí, es que fue para el altar de muerto del año pasado que le puse un sombrero café, porque no encontré su sombrero por ningún lado, entonces lo soñé y me dijo 'mamá, el sombrero está ahí, búscalo', después de ese sueño, lo encontré y fue un festejo para mi encontrarlo".

¿Cambió de opinión? Maribel Guardia confiesa que ya no hará un collar con las cenizas de su hijo Julián Figueroa.



Fuente: Tribuna del Yaqui