Melenie Carmona revela si Alicia Villarreal trabaja con su abusador: "Ya me independicé"

Ciudad de México.- En medio de tantos dimes y diretes, la joven cantante, Melenie Carmona, acaba de dar una entrevista a TV Azteca y otros medios de comunicación, sobre el hecho de si es verdad que su madre, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, nunca despidió y sigue trabajando con su abusador. De la misma manera, quiso dejar en claro que ella ya se independizó de su madre desde hace tiempo, pero no quiso revelar el porqué.

Hace un par de semanas, el actor y presentador, Arturo Carmona, en una entrevista para el programa de Sale el Sol, declaró que él sabía que Alicia jamás despidió, y mantiene en su equipo de trabajo, el hombre que agredió de manera sexual a su hija, señalando que él no entiende como podía convivir con esa persona: "Claro que sé todo y obviamente nunca he estado de acuerdo, es algo que inaudito para mí, sí causó, pues, obviamente muchísima molestia. Aún no entiendo el porqué".

Pero, no solo Carmona habló de esto, sino que recientemente, en una entrevista de Cruz Martínez con varios medios de comunicación, para Venga la Alegría declaró que no sabía si era verdad, pero en caso de serlo, considera que es incorrecto que como madre, mantenga cerca a la persona que agredió a su hija, en especial en aquella índole: "Pues si eso es cierto, es muy incorrecto, ¿no?, o ¿ustedes que opinan?. o sea, ¿me explico?, sí está muy complicad eso, porque como te digo, lo más importante es la salud mental de los niños".

"Si es cierto, es muy incorrecto": Cruz Martínez reacciona al rumor de que la persona que presuntamente 4bu5ó de Melenie Carmona aún trabaja como parte del equipo de Alicia Villarreal.



Ahora, en medio de los dimes y diretes de los dos hombres que lo criaron, la integrante de Juego de Voces, dejó en claro que el tema de su abusador ya es un tema pasado que se encuentra en medio de un proceso legal del que no piensa hablar porque salió por la polémica con el integrante de Los Kumbia Kings, y es un tema legal: "Yo siempre, siento que es un tema que ya se habló, que ahorita está resurgiendo por el tema familiar, pero como se les ha dicho, es un tema legal y no se puede hablar del tema, entonces, todo bien".

Finalmente, sobre el romance de su madre con Cibad Hernández, Melenie declaró que ella ve a su madre feliz y es lo que le importa, agregando que pese a que muchos la ven cercana, no puede hablar mucho de ella, ya que no viven juntas desde hace un tiempo: "La verdad la veo muy bien, la veo trabajando, la veo contenta, enfocada en sus cosas, y pues sí, tenemos comunicación buena, y ahorita ya estoy independizada de ella, entonces siento que me ven muy pegada a ella, pero como ya no vivo con ella se crean rumores".

¡Se mantiene al margen! Melenie Carmona aclara si es verdad que la persona que presuntamente 4bu5ó de ella aún trabaja con su mamá Alicia Villarreal.



Fuente: Tribuna del Yaqui