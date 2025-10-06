Papá de Abelito aclara su reacción de enojo tras el tercer lugar de su hijo en 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Luego de que Abelito obtuviera el tercer lugar en 'La Casa de los Famosos México', el emotivo reencuentro con su familia se volvió viral. Su madre, Cristina Romero, y su novia, Aranza Salazar, lo recibieron con abrazos y muestras de orgullo, pero quien llamó más la atención fue su padre, conocido como 'El Viejón'.

A diferencia del resto de la familia, el papá de Abelito mantuvo una actitud seria, con las manos entrelazadas y una leve negación con la cabeza que muchos interpretaron como una expresión de desaprobación. En redes sociales, el gesto fue motivo de debate: ¿estaba decepcionado por el resultado del reality?.

el papá de Abelito enojado uD83DuDE2Dy con justa razón, aunque estoy segura de que él ya ganó de otra forma uD83DuDC9C te amamos Abelito, el verdadero ganador #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/WV61bM5mDs — pao (@mirrorlqcy) October 6, 2025

Ante la ola de comentarios, 'El Viejón' rompió el silencio y aclaró públicamente si realmente se sintió inconforme con el desenlace del programa. "Yo le mando saludos a todo el público que está con nosotros y no malinterpreten las cosas. Yo sentí tristeza, como todo mundo puede comprenderme, ¿verdad? Pero enojo jamás. Aclaro, jamás. Triste, poquito", explicó. También aseguró que ya había asumido el resultado antes de la final: "Ya estamos hechos a la idea. El Abelito salió triunfador, no hay que malinterpretar las cosas", añadió.

Con estas declaraciones, el progenitor del participante buscó cerrar cualquier interpretación negativa sobre su actitud. Don Abel reiteró su orgullo por la participación de su hijo en el reality, subrayando que, aunque no obtuvo el primer lugar, lograron ganarse el cariño del público. "Estamos felices, contentos. Gracias por el apoyo a Abelito, a todo México, a todo el país", dijo.

El papá de Abelito hablando sobre lo que Aldo dijo de compartie el premio con Abelito

También se nota muy tranquilo y dice que triunfamos con ese 3er lugar, y agradeció a la gente que voto por su chulo



ABELITO NUESTRO GANADOR#LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/EY4WNxv1tl — ??? uD835uDE85????|uD83CuDDF2uD83CuDDFD ??????? (@vantaev30) October 6, 2025

Consultado sobre la propuesta de Aldo de Nigris de compartir el premio con los finalistas, respondió con respeto: "Es una chulada de muchacho, qué bueno que la decisión la tomen ellos. La ambición nunca es buena". Aunque las redes sociales continuaron analizando el gesto del padre, lo cierto es que su reacción capturó un momento de gran carga emocional: El cierre de una etapa mediática intensa y el inicio de una nueva para Abelito fuera de la casa.

Abelito se consagra 3er Lugar uD83CuDF89 No Aldo llorando por que quería que el ganara uD83DuDE2D

Aldo eres un chingón y mereces apagar las luces de la casa uD83DuDCA1#ALDOGANADOR #ALDOAPAGALASLUCES #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/y5W2BEjC9j — BuccifresauD83CuDF53 (@Buccifresa) October 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México