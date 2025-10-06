"Poco hombre": Gaby Spanic tiene feroz pelea en reality tras recibir ataque xenofóbico

Ciudad de México.- La reconocida actriz venezolana, Gaby Spanic, está dando mucho de que hablar, debido a que mostró que no es una persona que vaya a quedarse callada ante injusticias u ofensas, ya que tuvo una feroz pelea con Fernando, uno de sus compañeros del reality show en Brasil del que forma parte. El motivo fue que él, lanzó ataques xenofóbicos en su contra en el posicionamiento que tuvieron.

Como se sabe, Spanic comenzó en la década de los 90's su trayectoria en México de la mano de Televisa, formando parte de una de sus novelas mas icónicas, La Usurpadora, siguiendo su línea como villana en Corazón Guerrero, A Qué No Me Dejas y demás melodramas, que la han hecho una de las actrices más queridas y respetadas. Sin embargo, en los últimos años se ha internacionalizado con los realitys shows.

Primero en Telemundo con La Casa de los Famosos, después en Dance With The Stars, y más recientemente en el reality llamado Fazenda 17, que es la versión brasileña de La Granja VIP, donde todo parecía que iba a ir bien con la actriz, solo con algunos roces normales de la convivencia, hasta la noche del pasado domingo 5 de octubre de este año, en que los ánimos no se calentaron, sino que hirvieron a toda flama.

Esto debido a que en una especie de posicionamiento, Fernando decidió no hablar del tema dentro del proyecto, sino de la nacionalidad de Spanic, ofendiéndola con este tema, por lo que no dudo en salir en su defensa y entre gritos lo llamó "poco hombre" y un "cobarde" porque solamente se ha metido en discusiones con mujeres y saca el pelear con otros hombres, por lo que incluso le aconsejó que "salga del clóset", y que era un "infeliz".

Al final, ella aseguró que iba a meterlo a un proceso legal por la discriminación en su contra por venir de Venezuela, a lo que Fernando le dijo que ella ya estaba procesada, y después solamente comenzó a cantar en portugués, ignorando a Spanic, mientras ella seguía defendiéndose por su nacionalidad, mostrándose orgullosa de sus raíces.

Gaby Spanic explotó contra un participante de #AFazenda17 El participante hizo comentarios Xenófobicos contra la actriz

Fuente: Tribuna del Yaqui