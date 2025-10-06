Triunfo de Aldo de Nigris en 'LCDLF México': ¿Se suspendieron las clases en Nuevo León?

Monterrey, Nuevo León.- La noche del pasado domingo, Aldo de Nigris, joven creador de contenido, se convirtió en el ganador absoluto del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025. Su triunfo fue respaldado no solo por sus paisanos, sino también por fanáticos de otras partes, quienes lo defendían en redes sociales ante los múltiples ataques que recibía durante el programa.

Sin embargo, su victoria también generó algunos problemas para el Gobierno del Estado de Nuevo León, ya que comenzaron a circular fuertes rumores de que este 6 de octubre de 2025 no habría clases debido al triunfo del exfutbolista mexicano. El falso mensaje se hizo tan viral que las autoridades locales emitieron un comunicado para aclarar que este lunes sería un día completamente normal.

"Se informa a la ciudadanía que circula en redes sociales un falso comunicado referente a la supuesta suspensión de actividades. El Gobierno del Estado de Nuevo León aclara que NO se ha suspendido ningún tipo de actividad, ni escolar ni laboral. Se exhorta a la población a no difundir información no verificada y a mantenerse informada únicamente a través de los canales y fuentes oficiales del Gobierno del Estado", señala el comunicado.

Desmienten comunicado

Celebran el triunfo de Aldo de Nigris

Ayer, después de confirmarse que el ganador de los millones era Aldo de Nigris, los regios se dieron cita para festejar su triunfo en la Macroplaza. De acuerdo con información extraoficial, incluso llevaron música con las bocinas de los automóviles, y las porras, que incluían a familias completas y niños, animaban cada vez más a la gente a sumarse a la gran celebración por el éxito de uno de los suyos.

Se exhorta a la población a no difundir información no verificada y a mantenerse informada únicamente a través de los canales y fuentes oficiales del Gobierno del Estado. — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) October 6, 2025

Cabe destacar que de manera oficial, el joven obtendrá 4 millones de pesos por parte de los organizadores de La Casa de los Famosos México 2025. Sin embargo, debido a los impuestos federales, la cantidad que realmente recibirá será menor. Cualquier premio de concursos que supere los 600 mil pesos tiene una retención del 35 por ciento, por lo que finalmente De Nigris se quedará con 2 millones 600 mil pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui