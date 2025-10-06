Verónica Castro alarma a fans al reaparecer con tanque de oxígeno y en silla de ruedas

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Verónica Castro, recientemente causó gran alarma entre sus millones de fans, debido a que en el aeropuerto de la Ciudad de México, reapareció en silla de ruedas y también con un tanque de oxígeno. Esto pasa a dos años de que se informara que tuvo que ser operada de emergencia, de un brazo por las secuelas de su lesión en Televisa al aparecer sobre un elefante.

A lo largo de su carrera como actriz, cantante y presentadora, Verónica causó sensación con sus increíbles apariciones, como la vez que llegó sobre un elefante en Big Brother VIP, sin embargo, aprovechando la pandemia, Castro decidió retirarse de manera definitiva del espectáculo, asegurando que lo hacía porque ya no puede con las exigencias de ser artista de manera física, y que quería preservar su legado artístico, prefiriendo que el público se quede con la mejor imagen de ella.

Pero ahora, este lunes 6 de octubre, su nombre está dando de que hablar, debido a que fue captada la noche el pasado 5 de octubre en el aeropuerto, mientras que estaba cenando. En las imágenes se puede ver a la actriz de Rosa Salvaje en silla de ruedas y con oxígeno, mientras que se tomaba fotos con fans que la reconocían. Reporteros aprovecharon para acercarse y cuestionarle por la silla y el oxígeno, a lo que respondió con humor: "Necesito caminar más rápido, necesito oxígeno".

Veronica Castro Aparece en el Aeropuerto con Oxigeno. Se molesta con una reportera al preguntarle por la brujeria de Yolanda Andrade. pic.twitter.com/4bqnEWjThc — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) October 5, 2025

Sobre su regreso a la televisión, ya sea en TV Azteca o en la empresa San Ángel, la madre de Cristian Castro, dejó en claro que no se niega rotundamente a tener apariciones ni a las novelas, pero solamente saldrá del retiro si llega un "personaje bonito" y fiel a sus declaraciones al retiro, que no sea un refrito de telenovelas pasadas. Cabe recordar que hace un mes, apareció en el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara junto a Cristian.

Finalmente, al ser cuestionada sobre Yolanda Andrade y la presunta brujería que le harían, y que señalaría fue ella, Castro declaró que no tenía nada que decir, y visiblemente molesta, recalcó que era una persona negativa que siempre va a opinar cosas negativas de las que no quiere ser parte: "Gente como ella siempre está con lo mismo, con cosas feas, cosas antiguas… siempre lo mismo. Es una persona negativa. Véle la cara… negativa".

Fuente: Tribuna del Yaqui