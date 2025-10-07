Actriz de Televisa arremete contra Cristina Porta; la dice rompehogares por amorío con Paco

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa mexicana, Lorena Herrera, no tuvo reparo alguno en demostrar su desagrado hacía la presentadora española, Cristina Porta, pues en una reciente entrevista arremetió en su contra con severidad, asegurando que ella "es una rompehogares", haciendo referencia a su tan polémico amorío con el actor e influencer, Paco Pizaña, que se dice dejó a su esposa, la actriz Julia Urbini por ella.

Lorena y Porta hace un par de meses se conocieron al formar parte de esta emisión de Top Chef VIP, donde quedaron como finalistas, y aunque parecía que entre ellas todo era paz, en el reality de cocina de Telemundo las cosas se encendieron con ellas al ser equipo en un reto al aire libre, donde Herrera quiso calmar a Porta y le pidió que le dejara de gritar, a lo que la española le dijo que no tratara de clamarla, y Lorena le dijo que debía de dejar de gritar y no alterarse así.

Aunque esto parecía que sería solamente un problema en el programa, las cosas salieron de la emisión, pues reciente la villana de Lola, Érase Una Vez, en una entrevista tachó a la exparticipante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, de ser "gentuza", afirmando que no se puede juntar y ser amiga de una "persona detestable que destruye hogares". Esto viene a raíz de que se dice que comenzó romance con Paco, arruinando su matrimonio con Urbini.

Dice La Cristina Porta uD83EuDD86uD83CuDDEAuD83CuDDF8 (En el reality hay varios villanos señalando a Lorena Herrera y dice A Ver quién Gana) (Que por la buena es buena amiga pero por la mala hasta ella le daría miedo de tenerla de enemiga) (Y tu COUGAR? Ah el ex era joven y tenía esposa) uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/ZpIMWUkUoZ — KARY-STALLINGS1 uD83DuDC9CuD83CuDF77?uD83EuDEF6?uD81AuDD13uD83CuDF3C (@karixatruch) July 2, 2025

Pero por si eso no fuera poco, en una reciente entrevista para TV Notas, Lorena no dudó en lanzarse en contra de Porta una vez más, y reafirmó su postura sobre su pensar de la exnovia de Luca Onestini, pues cuando le fue cuestionado por ella, señaló que no hablaría de gentuza detestable y reafirmó que se metió en el matrimonio de Paco: "Ah, no… es tan detestable, ¿no? O sea, que andes destruyendo hogares… Yo prefiero no hablar de ese tipo de gentuza. Mejor, siguiente pregunta".

Al insistir sobre el tema de Cristina, declaró que para ella prefiere no mencionarla porque considera que "no es digan" de que habla de ella, que es una mujer con 36 años de carrera con el nombre ganado a base de trabajo, señalando que sea mucho o poco, siempre ha sido por su esfuerzo, sus proyectos en cine, televisión y música: "Nunca por andar destruyendo hogares, nunca. Tampoco cobro por destruir a otras personas. Yo no cobro por hablar mal de otros, ni por andar criticando a otros, ni por ser un ser nefasto. Yo no cobro por eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui