Actriz de Televisa confiesa que vivía con su esposo por su hija y ahora anuncian divorcio

Ciudad de México.- Ingrid Martínez de la Vega, conocida como Ingrid Martz, es una actriz mexicana que participó en numerosas telenovelas de Televisa. Sin embargo, recientemente ha centrado más su atención en su canal de YouTube Creciendo con mamá, donde comparte consejos sobre maternidad y cómo equilibrar la vida profesional con la familiar. Esto surge luego de que en 2017 contrajera matrimonio con Rodrigo Luque y ambos dieran la bienvenida a su hija Martina en 2019.

¿Se divorciará?

Hace unas horas, los seguidores de la talentosa estrella de los melodramas, quien actualmente participa en la serie de Netflix Pecados Inconfesables, pudieron conocer un aspecto personal de su vida. La actriz de 46 años de edad confesó mediante un video en Instagram que su relación con Rodrigo concluyó hace dos años y que actualmente ya inició los trámites de su divorcio.

La noche del 6 de octubre, sentada en su automóvil, Ingrid abrió su corazón a los fans, quienes respondieron a la publicación con mensajes de apoyo. Incluso se pronunciaron integrantes del mundo del espectáculo, como Gaby Platas, Mauricio Mancera y Claudia Martín. Hasta el cierre de esta nota, se desconoce la versión del padre de su hija, pero todo indica que la ruptura fue amistosa.

Video de Ingrid Martz

¿Ya no hay amor?

La creadora de contenido explicó que tomar esta decisión todavía le resulta difícil, pero que es lo mejor para poder avanzar. En algún momento del relato, confesó que durante un tiempo ella y su esposo compartieron la misma casa sin ser pareja, ya que le costaba procesar que, si cada uno vivía por separado, tendría que estar sin su hija por un par de días cuando ésta visitara a su progenitor.

#Tendencias | Horóscopos Mhoni Vidente HOY martes 7 de octubre: Predicciones para tu signo zodiacal uD83EuDD14(@mhonividente)https://t.co/sF49yvBKwU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 7, 2025

"Lo que ustedes se merecen es el 100 por ciento de mi honestidad. Desde hace tiempo, muchos de ustedes me han preguntado por 'El Güero', así le llamaba a Rodrigo, mi esposo (…) Tengo que ser completamente honesta con ustedes: Rodrigo y yo, a pesar de vivir en la misma casa, hace más de dos años dejamos de ser pareja", aseguró, y aclaró que aún falta mucho para que finalice el proceso legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui