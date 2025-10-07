Anette Michel confiesa maltrato a conductora de Televisa y ofrece disculpas: "Era inmadura"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Anette Michel, acaba de sorprender a sus millones de seguidores, debido a que inesperadamente brindó una entrevista en la que confesó que maltrató a la reconocida conductora de Televisa y actriz, Odalys Ramírez, cuando trabajaron juntas por primera vez, asegurando era "inmadura" y por ello es que le ofrece disculpas de forma sincera.

A través de su entrevista con Yordi Rosado, Odalys aseguró que Anette, el difunto Daniel Bisogno y el resto del elenco del programa Tempranito, la recibieron fatal cuando se integró en el año del 2001, lo que la hizo sentirse minimizada y desplazada, por lo que sufrió mucho en esos años. Ahora, para TV Notas, Michel acaba de reaccionar a estas declaraciones, sorprendiendo al admitir que Ramírez tenía razón.

La expresentadora de TV Azteca, declaró que tanto ella como sus compañeras, sí recibieron mal la llegada de Ramírez simplemente por ser "envidiosas" e "inmaduras", ya que era una chava "preciosa" y en ese momento sintieron como les movía el tapete de que quería quitarles su puesto: "No recuerdo con claridad, pero si en algún momento algo hicimos, habrá que ofrecerle una disculpa. Si a ella la lastimé, el día que me la encuentre e voy a decir: 'Ya supe que hubo estos comentarios, no sabía que también de mí, pero si me puedes aclarar qué te hice, no lo recuerdo, y ofrecerte una disculpa, por supuesto'".

Ante esto, Michel declaró que la llegada de la presentadora de La Casa de los Famosos México, les causó inconformidad, debido a que sus colegas tenían una actitud de dominar el lugar, y su productor metió a Ramírez para aplacarlos, y por desgracia, este movimiento a propósito para picarlos, le afecto a ella: "Ella, que era una criaturita, medio la padeció, porque éramos como las reinas del show. No me acuerdo de haberle hecho jamás ninguna grosería, pero tal vez sí no le dábamos la bienvenida como se la dimos a los demás. La nena no nos encantó".

Finalmente, la expresentadora de MasterChef México, declaró que no tiene problemas en admitir lo mal que se portaron con Odalys, pero afirma que todo provino de esa inmadurez que tenían por sentirse también las dueñas del lugar, y por desgracia la dañaron, y por eso le ofrece sus más sinceras disculpas: "Seguramente éramos unas chavas muy inmaduras. Duró muy poquito en el programa. Si la lastimé, lo siento muchísimo".

Anette admite maltratos a Odalys y se disculpa. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui