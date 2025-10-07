Angélica Vale se mete en problemas por decir que los latinos no pueden pagar el Super Bowl

Los Ángeles, Estados Unidos.- En las últimas horas se volvió viral en redes sociales la actriz y comediante Angélica Vale, quien desde hace varios años reside en Los Ángeles, California, junto a su esposo Otto Padrón y sus dos hijos. A pesar de que suele mantener un perfil bajo en cuanto a controversias, con este nuevo problema ya suman dos, si se incluye la ocasión en que recientemente fue criticada por una entrevista antigua en la que, según algunos, elogiaba a Ángela Aguilar, lo que muchos interpretaron como una muestra de simpatía hacia la cantante.

De hecho, hace poco subió una aclaración en sus plataformas donde dejó muy claro que a la nieta de Flor Silvestre la conoció cuando era pequeña y que, en el momento de la entrevista, aún no ocurría el escándalo con Christian Nodal: "Hay una ola de hate espantoso. Esas entrevistas las hice cuando Ángela tenía 15 años, estaba empezando su carrera, ni sabíamos hacia dónde iba. Es una niña que conocí cuando llegué a Los Ángeles, muy chiquitita. No sabíamos todo esto que iba a pasar", afirmó.

¿Arremetió contra los inmigrantes?

Todo inició con un comentario de Angélica durante un programa en la estación de radio Cali 93.9 en Los Ángeles, donde realizó unas declaraciones que molestaron no solo a la comunidad latina, sino también a los mexicanos en internet. El tema principal fue el show que realizará Bad Bunny el próximo 8 de febrero en el medio tiempo del Super Bowl 2026, pues se dice que, al finalizar el evento, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían estar esperando a migrantes para detenerlos.

Opinión de la creadora de contenido

"Hay mucha gente preocupada que me dice 'oye, pero el ICE va a llegar al Super Bowl'. Pero yo les digo, no se preocupen, los boletos cuestan cinco mil dólares en adelante. Ningún latino podría permitirse ir, así que no estaremos allí; lo disfrutaremos desde nuestra casa, seguro", expresó entre risas la hija de Angélica María. Sus palabras fueron calificadas como insensibles e incluso discriminatorias.

Hasta el cierre de esta nota, la aludida no ha emitido ninguna respuesta al respecto, aunque sí se pronunció la creadora de contenido Jacqueline Martinez, mejor conocida como Chamonic. Para la personalidad de internet, fue innecesario que Angélica diera a entender que un latino no puede adquirir un pase de ese valor, pues considera que estas personas son trabajadoras y capaces.

Fuente: Tribuna del Yaqui