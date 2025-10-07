Drama en Televisa: Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y la acusa de grooming

Ciudad de México.- Una vez más, el drama invade Televisa, debido a que la reconocida presentadora y actriz mexicana, Yolanda Andrade, acaba de emplear sus redes sociales, para arremeter en contra de la querida actriz y cantante, Verónica Castro, asegurando que sigue mintiendo de su historia, y por ello la ha acusado de grooming, causando gran shock entre sus millones de seguidores.

Castro fue captada la noche el pasado 5 de octubre en el aeropuerto, mientras que estaba cenando, preocupando a fans, debido a que la actriz de Rosa Salvaje estaba en silla de ruedas y con oxígeno. Como era de esperarse, medios como Venga la Alegría, aprovecharon para acercarse y cuestionarle por la silla y el oxígeno, a lo que respondió con humor: "Necesito caminar más rápido, necesito oxígeno".

Pero, así como aprovecharon para cuestionarle de este tema, también le preguntaron sobre la salud de Andrade y la presunta brujería que dijo fue de parte de ella, la madre de Cristian Castro declaró que no tenía nada que decir, y visiblemente molesta, recalcó que era una persona negativa que siempre va a opinar cosas negativas de las que no quiere ser parte: "Gente como ella siempre está con lo mismo, con cosas feas, cosas antiguas… siempre lo mismo. Es una persona negativa. Véle la cara… negativa".

Estas declaraciones, causaron la molesta de la presentadora de Montse y Joe, la cual después de ver lo que dijo Verónica a la prensa, decidió emplear su cuenta de Instagram, para compartir estas declaraciones, con un contundente mensaje en el que la tacha de ser una mentirosa, señalando que cada vez dice más cosas de este estilo: "Siempre dices que no te gustan las mentiras...Ahora las Coleccionas".

Pero eso no fue todo, debido a que poco después, subió una foto de ambas en la que etiquetó y le cuestionó a Jorge Carbajal si la actriz lo llegó a demandar por las cosas que llegó a decir sobre ella, cuando la llegó a señalar de, presuntamente, acosar menores edad, a través de redes sociales, y por la que fue amenazado de demanda por daño moral, pero del que nunca se supo nada: "¿A poco te demandó @jorgitocarbajal? #grommer".

¿Qué es el grooming?

Un engaño pederasta, más conocido por el anglicismo grooming o ciberacoso es una serie de conductas y acciones emprendidas por adultos, en muchos casos a través de Internet,? con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de menores de edad, creando una conexión emocional con los mismos, con el fin de ganarse su confianza y poder chantajear emocionalmente o abusar sexualmente de ellos.

"Ahora coleccionas mentiras" Yolanda Andrade RESPONDE a Verónica Castro luego de NO responder preguntas de la PRENSA. ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/QRQWXr4LZb — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui