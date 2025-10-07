Eugenio Derbez responde a Dalílah al exhibir infidelidad y a Victoria Ruffo por criticarlo

Ciudad de México.- La polémica entre el reconocido actor, Eugenio Derbez y su expareja, la actriz, Dalílah Polanco volvió a captar la atención del público luego de que la actriz hablara en un reality show sobre una dolorosa experiencia de infidelidad. Aunque Polanco no mencionó nombres, muchos han interpretado que sus declaraciones aluden directamente al actor y comediante, con quien mantuvo un noviazgo en el pasado. De la misma manera, respondió a Victoria Ruffo por criticar su paternidad.

Polanco compartió en La Casa de los Famosos México, que vivió un romance aparentemente perfecto, en el que ambos convivían en una casa hermosa y todo parecía marchar bien, hasta que comenzó a notar señales de engaño: "Me han roto el corazón en varias ocasiones, pero creo que la peor fue muy triste, porque tenía yo una relación hermosa, todo perfecto. Vivíamos juntos en una casa bonita, todo bien. Hasta que un día vi algo que no me hizo feliz, lo confronté y él lo negó", dijo la actriz.

La actriz de La Familia P.Luche, reveló que una amiga le informó que había visto a su pareja con otra mujer, lo que incrementó sus sospechas: "Un día me habla una amiga y me dice '¿Por qué no estás aquí? ¿Y por qué está él aquí con esta persona?'". Polanco señaló que trató de calmarse, pero la duda creció: "Yo nunca he sido muy de celos… 'relájate, estás viendo cosas'. No, estoy viendo cosas. Yo sé lo que te digo".

La confirmación llegó cuando tuvo en sus manos una revista con fotografías que dejaban pocas dudas: "Habían fotos… de él con ella, con gorra y lentes bajándose de sus carros… Y se me rompió el corazón, agarré mi maletita de rueditas… y le dejé la revista en la cama". Este descubrimiento la llevó a terminar el lazo afectivo en ese momento, aunque reconoció que el vínculo continuó de forma complicada: "Después de eso se desató una relación tóxica terrible durante muchísimo tiempo… la ruptura del corazón fue justo en el momento en donde me di cuenta… siempre se me negó categóricamente", explicó Polanco.

Victoria Ruffo REVELA si Eugenio Derbez fue un buen padre con José Eduardo Derbez . ¿Qué opinas de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/BAuHh3mR1N — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 6, 2025

La respuesta del exactor de Televisa, no se hizo esperar mucho. Durante su llegada a la Ciudad de México para promocionar la nueva temporada de la emisión De Viaje con los Derbez, el actor fue cuestionado por los medios sobre las declaraciones de Dalílah. Aunque inicialmente trató de esquivar el tema, finalmente habló al respecto: "No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento. Ya no caigo en las provocaciones tampoco de Victoria Ruffo".

Hasta el momento, el tema ha generado opiniones divididas entre los seguidores de ambos. Mientras unos consideran que Polanco utilizó el tema como recurso mediático, otros valoran su testimonio como una forma de compartir una experiencia emocional dolorosa. Por su parte, Eugenio Derbez se mantiene firme en su postura, restando importancia a las declaraciones y asegurando que se trata de un tema del pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui