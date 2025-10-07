Ex de Cristian Castro revela el audio con el que el cantante la terminó para volver con Mariela Sánchez

Ciudad de México.- Un breve, pero intenso romance fue el que vivieron Naylen Ramírez y Cristian Castro, una relación que, según la artista de regional mexicano, pudo haber continuado si no hubiera reaparecido Mariela Sánchez, actual pareja del intérprete de 'Azul'. Aunque su historia de amor fue fugaz, la también modelo asegura que dejó una huella profunda en su vida.

En una reciente entrevista, Ramírez recordó cómo fue su relación con el hijo de Verónica Castro y reveló que Cristian le propuso mudarse juntos, algo que ella rechazó por motivos personales y profesionales. "Él, la verdad es que sí quería estar conmigo, pero me ofreció irme a Miami a vivir con él. Entonces, dejar mi familia, dejar mis proyectos, mi carrera, pues para mí era un poquito difícil", explicó.

Naylen Ramírez revela como Christian Castro la terminó. Créditos: Internet

Naylen confesó que, en su momento, no imaginó que esa decisión marcaría el final de su noviazgo. "No sé si hoy en día, si hubiera aceptado esa propuesta de Cristian, estaría con él o aun así hubiera regresado con Mariela, eso no lo sabemos", comentó con cierta nostalgia, refiriéndose al regreso del famoso con su prometida. De acuerdo con Ramírez, la ruptura ocurrió a través de un mensaje de voz que Cristian Castro le envió, donde le explicaba su decisión de intentar reconciliarse con Sánchez.

"En realidad he estado hablando con mi exnovia para ver si podemos arreglar las cosas. O sea, nos vamos a dar una oportunidad más. Nuevamente te pido una disculpa", habría dicho el artista en ese audio. Aunque el tiempo ha pasado, Naylen reconoce que superar a Cristian no fue sencillo, pues considera que el también descendiente de 'El Loco' Valdés tiene una personalidad única y un encanto difícil de igualar. "Cristian Castro es un hombre difícil de olvidar", aseguró.

¡#Naylen fue NOVIA de #CristianCastro tras primera ruptura con #MarielaSánchez! Ella nos cuenta detalles sobre su relación con el cantante #DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/n0O9tZoYNT — De Primera Mano (@deprimeramano) October 7, 2025

La modelo también aprovechó para bromear sobre la intensidad y el carisma del solista, dejando entrever que su conexión fue muy fuerte. "Yo le voy a decir a Cristian, si tengo la oportunidad, que por favor les dé un tutorial a todos los caballeros, de cómo estar con las mujeres, porque veo que sienten mucha curiosidad, pero es muy buen amante", expresó entre risas.

Con estas revelaciones, Naylen Ramírez deja claro que, aunque su relación con el 'Gallito Feliz' terminó de forma inesperada, guarda buenos recuerdos y una gran admiración por él, reconociendo que Cristian Castro sigue siendo un hombre apasionado, romántico y, sobre todo, inolvidable.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México