Exatlón México: ¿Quién gana hoy los Enigmas? Resumen de este martes 7 de octubre

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 7 de octubre del 2025, se dice que para esta noche habrá una sorpresa con respecto a los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, además de un breve resumen de lo que pasará en las competencias entre los azules y los rojos

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va empezando y ya se encuentra muy intensa, por lo que se dice que esta nueva temporada estará más reñidas que las pasadas y habría muchos roces deportivos, y no solo entre rivales, sino entre atletas del mismo color. Según el canal de YouTube de Proyecto TV, que se encarga de filtrar spoilers, en este día, se podría ver pelea entre los hermanos Aristeo y Ernesto Cazares.

De la misma manera, se ha revelado que se jugará un Duelo por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá la primera atleta que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 12 de octubre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre, pero se dice que el primero en salir sería un integrante de los rojos y en estadísticas de la primera semana, sería Ella Buccio.

¡Segunda semana y ahora las mujeres están en riesgo ??!

Rojos y Azules con grandes refuerzos uD83DuDCAA; resurgen rivalidades del pasado. uD83DuDD34uD83DuDD25uD83DuDD35; las misteriosas cajas enigmáticas están aquí. uD83CuDF81



No te puedes perder #ExatlónMéxico, esta noche a las 7:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFAuD83DuDCF2 pic.twitter.com/0Pcw96JwOO — Exatlón México (@ExatlonMx) October 8, 2025

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, se dice que las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los rojos, pero que en esta ocasión sería algo muy cerrado, y que habría un marcado muy pegado entre los rojos y azules, pese a que el equipo de Koke Guerrero sorprendieron en toda la primera semana, ganando el Duelo por la Ventaja, la Villa 360, Enigmas y más.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar como el pasado en el que los azules remontaron y sorprendieron.

Fuente: Tribuna del Yaqui