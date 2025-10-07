Exhiben oscuro pasado de la novia de Abelito; por esto se enojó su papá en final de 'LCDLF México'

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Abelito tomó más fuerza que nunca en las redes sociales debido a que surgió mucha controversia porque el influencer obtuvo el tercer puesto en la final de La Casa de los Famosos México, pese a que era considerado como uno de los favoritos para ganar esta tercera temporada. Uno de los momentos más virales de esa noche fue que el padre de Abelito, don Abel, parecía estar sumamente molesto con el lugar que ganó su hijo.

Sin embargo, ha salido a la luz que en realidad el también llamado 'Viejón' no estaba enojado con la producción del reality de Televisa sino con la novia de su hijo, Aranza Salazar. Lo anterior fue reportado por el periodista Javier Ceriani, quien afirmó que la familia del creador de contenido no está de acuerdo con esa relación por una sencilla razón: La joven tiene un pasado turbio y oscuro.

Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando queda en tercer lugar, tenía qué ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él", explicó Javier.

El papá del Abelito está mega enojado, él sabe que esto no es justo pic.twitter.com/k8Tdz9pP2c — uD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC1DsuD83CuDFCE (@madspinkis) October 6, 2025

Según el presentador argentino, Abelito habría sacado de trabajar a su actual pareja de un lugar de mala muerte y por ello sus padres no estarían tan felices de verlo con ella: "Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio, y básicamente lo que habría pasado, es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató… trabajó en un tugurio", afirmó Ceriani en su canalo de YouTube.

Por si fuera poco, el exconductor de Chisme no Like expuso que actualmente, la novia de Abelito continuaría prestando sus servicios mediante redes sociales: "Tiene una red paralela… tiene una doble red social, en una se promueve como servicios corporales dicen que 'vende caricias' en un botanero de Saltillo", refirió Javier. Cabe resaltar que hasta el momento, la novia de Abelito ni el propio influencer han salido a hablar sobre estas graves acusaciones.

Aranza se encuentra estudiando la universidad y tiene 24 años. Ella mide 1.65 centímetros mientras que el influencer mide 1.14 centímetros. La pareja se conoció en el año 2022, cuando ambos eran estudiantes universitarios y él recién comenzaba su carrera en el mundo de las redes sociales y la creación de contenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui